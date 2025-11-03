Delfina Gómez refrenda apoyo a estrategia de Sheinbaum y destaca avances en seguridad

Nezahualcóyotl, Méx.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Nezahualcóyotl, donde se reunió con los 15 presidentes y presidentas municipales que integran la Estrategia Operativa Oriente, encuentro en el que ratificó junto a los alcaldes su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la estrategia nacional de seguridad.

“Desde el Estado de México ratificamos nuestro respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Reconocemos su liderazgo y su labor diaria. Cuente con las y los mexiquenses”, expresó Gómez Álvarez en sus redes sociales.

La gobernadora Delfina Gómez también envió un mensaje de solidaridad y reconocimiento a la titular del Ejecutivo federal: “Desde aquí le enviamos un abrazo, todo nuestro apoyo y admiración. Nos sentimos muy orgullosos de tener una Presidenta como usted. Sepa que cuenta con todo nuestro respaldo y estaremos donde sea necesario, con respeto y compromiso”, afirmó.

En la misma reunión, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, expresó su apoyo a la política de seguridad impulsada por Sheinbaum Pardo, subrayando que la prioridad es atender las causas sociales y mantener la cercanía con la ciudadanía. “El llamado de la derecha al caos y al autoritarismo es inaceptable. La guerra nunca será el camino. En cambio, sí lo es la cercanía con el pueblo”, puntualizó.

Durante la Mesa de Paz número 206 del año, el general Alejandro Alcántara Ávila, responsable del Mando Unificado Oriente, informó que tras 221 días de implementación de la estrategia, el robo de vehículos disminuyó 52% y los homicidios dolosos bajaron 19% en la región.

En este sentido, la mandataria estatal reconoció el trabajo realizado y agradeció la presencia del coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero Martínez, quien participó en la sesión.

“Hoy en #Nezahualcóyotl, presidí la Mesa de Paz. El General Alejandro Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que en los municipios del #MandoUnificado se presenta una disminución del 19 % en homicidios dolosos y del 52 % en robo de vehículos en los primeros 221 días de la implementación. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es esencial para avanzar en la seguridad de la zona oriente. Muchas gracias a @A_QuinteroMX, titular del @INAFEDmx, por acompañarnos en esta reunión.”, destacó.

El Mando Unificado Oriente opera en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco.

En la reunión participaron también Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia; Maricela López Urbina, secretaria técnica; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta coordinación, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en una de las regiones más pobladas y estratégicas de la entidad.