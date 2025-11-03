DEBATE

Redacción 3 noviembre, 2025

Por Roberto Desachy Severino

Carlos Manzo, una tenue luz de esperanza ejecutada en público

Carlos Manzo fue diputado de Morena entre 2021 y 2024, pero, para ganar la alcaldía de Uruapan, Michoacán, tuvo que recurrir a la vía independiente, después de que rompió con la 4T tras deslindarse de la “estrategia” de seguridad “abrazos y no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a no contar con el respaldo de Morena ni de ningún partido, el discurso de cero tolerancia a la delincuencia y su exigencia de combatir el crimen llevó a Carlos Manzo a arrasar en las elecciones por la alcaldía uruapanense, ya que obtuvo el 65 por ciento de los votos, muy superiores al segundo lugar (la 4T, con su candidato Ignacio Campos) y el champurrado PAN-PRI-PRD, que postuló a Juan Elvira.

Al frente de Uruapan, mantuvo su postura de combate ante la delincuencia, se empeñó en exigir apoyo del gobierno federal en este rubro y, aunque al parecer obtuvo su “protección”, ni siquiera ello impidió su ejecución durante un acto público: https://desdepuebla.com/2025/11/02/contaba-alcalde-de-uruapan-con-proteccion-federal-sheinbaum/

Su artero asesinato no solamente demostró que ni policías municipales y guardias nacionales son capaces de proteger a una persona cuando la delincuencia organizada pretende liquidarle. También significó la grosera ejecución de una tenue luz de esperanza de que, algún día, se pueda lograr que Uruapan, Michoacán y México dejen de ser REHENES de los múltiples grupos criminales que infestan el país: https://desdepuebla.com/2025/11/03/ligan-asesino-de-carlos-manzo-con-grupos-delictivos-alcalde-contaba-con-14-elementos-de-la-guardia-nacional-gabinete-de-seguridad/

CLAUDIA SHIENBAUM Y FELIPE CALDERÓN…¡NI A CUÁL IRLE!

La primera es la actual titular del Ejecutivo federal, emanada de la autodenominada “Cuarta Transformación”, encargada, como ella misma lo ha dicho, del “segundo piso” de dicho movimiento; mientras Felipe Calderón Hinojosa es neoliberal y obtuvo la presidencia de México tras un proceso electoral sucio, cuestionable, el peor en la historia reciente de la nación.

Pero, aunque diferentes, ambos reaccionaron de pésima forma tras la ejecución de Carlos Manzo, el edil de Uruapan, que llegó a dicho cargo por la vía independiente y después de su militancia en Morena.

CALDERÓN Y SU OPORTUNISMO ELECTORERO DE SIEMPRE

Las crisis, como la generada por el homicidio del ex edil de Uruapan, Carlos Manzo, saca lo mejor y peor de cada uno. Es inevitable que ello ocurra, por ende, no es de extrañarse que el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, intente aprovechar la coyuntura, para tratar de lucrar electoralmente con sus NADA CREÍBLES condolencias a través de su cuenta de X:

Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦

@FelipeCalderon

Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Mis más sinceras condolencias a su familia y los uruapenses. Me sumo a las voces que exigen justicia.

¡Mágicas redes sociales!, que le permiten a este sujeto evadir – de un plumazo- su ENORME responsabilidad en la violencia e inseguridad, que sacuden a este país y que él poco o nada hizo para combatir. Con un twitter, Calderón Hinojosa exige “justicia” y se olvida de que él y nadie más que él hizo secretario de Seguridad Pública federal a Genaro García Luna, hoy sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico: https://desdepuebla.com/2024/10/30/genaro-garcia-luna-apela-sentencia-en-su-contra-por-narcotrafico/

No me extrañan ni decepcionan el cinismo y oportunismo de este personaje, que –en su momento – fue capaz de robarse la presidencia de México en unas elecciones asquerosas y que, incluso, traicionó al partido que lo llevó a ese cargo y que, con esta acción, se volvió su cómplice, ya que en 2020 Calderón Hinojosa quiso obtener el registro y prerrogativas con SU organización México Libre: https://desdepuebla.com/2020/09/29/pan-unico-beneficiado-si-felipe-calderon-no-logra-las-prerrogativas-y-el-registro-con-mexico-libre/

Nada bueno hizo en su sexenio como titular del Ejecutivo federal y, por ende, no es de esperarse que alguna epifanía o ángel de la guarda le ilumine ahora, después de pasar a la historia del país como cómplice y/o responsable de uno de los peores fraudes electorales de México y como el presidente que hizo secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante: https://desdepuebla.com/2024/10/16/genaro-garcia-luna-es-sentenciado-a-mas-de-38-anos-de-prision-en-eu/

CULPAR AL PASADO, LA VIEJA E INÚTIL CANTALETA AMLISTA

Pero sí esperaba más, mucho más de Claudia Sheinbaum Pardo como responsable HOY de conducir nuestra nación. ¡Qué triste que haya recurrido a la vieja cantaleta amlista de culpar al pasado, a sus antecesores Calderón y Peña, del asesinato de Carlos Manzo!: https://desdepuebla.com/2025/11/03/6-anos-de-calderon-y-6-de-pena-respuesta-de-sheinbaum-a-la-ejecucion-del-edil-de-uruapan-michoacan/

¿Después de más de 7 años en que la autodenominada “Cuarta Transformación” tiene en sus manos la presidencia de la República, la gran mayoría de los gobiernos estatales, municipales y los dominios de las cámaras de Diputados y senadores van a seguir culpando a los neoliberales de lo que pasa en el país ACTUALMENTE?: https://desdepuebla.com/2025/11/03/6-anos-de-calderon-y-6-de-pena-respuesta-de-sheinbaum-a-la-ejecucion-del-edil-de-uruapan-michoacan/

Francamente, lavarse las manos, responsabilizar a los predecesores de la problemática de violencia, inseguridad y delincuencia común y organizada que desangra a nuestro país en la actualidad NO SIRVE DE NADA a los millones de ciudadanos víctimas de delitos. Por ende, como ciudadano y mexicano, esperaba, deseaba que el gobierno federal dejara de excusarse en el pasado, para tratar de JUSTIFICAR su incompetencia o desidia: https://desdepuebla.com/2025/09/23/tlaxcala-segundo-estado-del-pais-con-mayor-aumento-de-indice-delictivo-en-2024-inegi/.