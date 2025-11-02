Resultados de la Jornada 16 de la Liga MX

* Cruz Azul es nuevo líder de la Liga MX, Toluca pierde gas y América venció a la Fiera

Necaxa 4-1 Santos

Esta noche en Aguascalientes, Necaxa y Santos se enfrentaron en el partido inaugural de la Jornada 16 del Apertura 2025. El duelo resultó muy entretenido y finalizó con marcador de 4-1 a favor de los locales.

Apenas corría el minuto 4 cuando los Rayos abrieron el marcador por la vía del autogol: centro de Agustín Palavecino que fue desviado por Bruno Amione y se incrustó en el marco de Carlos Acevedo.

Siete minutos después, Necaxa duplicó la ventaja, ahora por conducto de Diber Cambindo. El delantero se alzó solo dentro del área para cabecear el balón al fondo de las redes y hacer estallar al Estadio Victoria.

Los de la Laguna adelantaron líneas para buscar hacerse presentes en el marcador y lo consiguieron al 36’, gracias a un cabezazo de Haret Ortega.

El ímpetu de la visita se apagó pronto, ya que Necaxa marcó el tercero antes del descanso. Cambindo condujo el balón desde su propio campo y recibió una falta, pero el árbitro Jesús Rafael López Valle dio la ley de la ventaja, ya que el rebote le quedó a Franco Rossano, quien disparó a puerta obligando a Acevedo a estirarse al máximo para tapar el disparo, pero en el rebote Tomás Badaloni aprovechó para marcar el 3-1.

Comenzando el segundo tiempo, Necaxa anotó el gol que le dio tranquilidad. Kevin Ante Rosero sacó un zurdazo desde fuera del área para vencer la estirada del guardameta lagunero.

Santos tuvo la oportunidad de acercarse en el marcador desde los once pasos, pero Ezequiel Unsaín atajó el penal de Jesús Ocejo. El partido finalizó 4-1 a favor de los dirigidos por Fernando Gago. Previo al penal, mientras el árbitro revisaba la jugada en el VAR, Francisco Rodríguez, DT de Santos, fue expulsado por reclamarle al silbante.

Puebla 0-3 Cruz Azul

La Máquina Celeste pegó primero en el cotejo con una gran jugada colectiva que definió Mateusz Bogusz al minuto 33 para darle ventaja a los visitantes, misma que permaneció al medio tiempo.

Para la segunda parte, Jeremy Márquez puso el segundo en la cuenta al minuto 57, ampliando la ventaja.

Estos equipos empataron en 8 de sus últimos 15 enfrentamientos, y cuatro de esas igualadas fueron en el Estadio Cuauhtémoc. Los poblanos habían anotado 9 goles entre las tres jornadas anteriores, pero también recibieron 9 y solo sumaron 4 de esos 9 puntos disputados.

La cereza en el pastel la puso Omar Campos al minuto 84 con el gol que selló el triunfo visitante.

San Luis 1-2 Juárez

Atlético de San Luis llegaba con récord de dos victorias consecutivas sobre Bravos; en sus 10 enfrentamientos anteriores, solo los había derrotado dos veces. Además, San Luis había ganado dos de sus últimos tres partidos y estaba a un punto de zona de Liguilla, aunque como local solo ganó uno de los siete disputados en el Apertura 2025.

Bravos domina la serie contra Atlético en la Liga MX, con 6 triunfos en 12 enfrentamientos; tres de esas victorias fueron en el Alfonso Lastras. Llegaba a este partido en la novena posición, que da acceso al Play-In.

El primer tiempo fue muy intenso, con oportunidades de peligro para ambos conjuntos, destacando un remate al poste de Guilherme Castilho y una jugada de Joao Pedro que remató Miguel García, obligando al arquero Sebastián Jurado a intervenir. El empate sin anotaciones prevaleció al descanso.

En la parte complementaria, el conjunto local abrió el marcador al minuto 61 con una gran jugada por izquierda que Sebastián Pérez-Bouquet mandó de cabeza al fondo de las redes.

Al 83’, un centro de Rodolfo Pizarro se encontró con el pie de Rodrigo Dourado, quien marcó en propia puerta y fue expulsado dos minutos después. Cuando parecía que todo terminaba, apareció Óscar Estupiñán en el último segundo para darle el triunfo a los fronterizos.

América 2-0 León

América volvió a imponer su jerarquía en casa. Las Águilas derrotaron 2-0 a León este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Con un auténtico golazo de Allan Saint-Maximin al minuto 58, el cuadro americanista abrió el marcador, mientras que al 84’, Rodrigo Aguirre marcó el segundo tanto que selló el triunfo azulcrema.

El conjunto de Coapa se mantiene firme entre los primeros puestos de la clasificación, alcanzando 34 puntos y el tercer lugar general. Además, continúa mostrando fortaleza como local, con cuatro victorias consecutivas y solo una derrota en sus últimos 16 partidos en casa.

En el historial reciente, América ha dominado la serie ante León, con solo una derrota en los últimos 12 enfrentamientos. Por su parte, el último triunfo de los Esmeraldas visitando al América se remonta a la Liguilla del Clausura 2019.

León atraviesa un momento complicado: acumula nueve partidos sin ganar, con tres empates y seis derrotas, y se mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla, con apenas 13 puntos.

Pumas 4-1 Tijuana

Pumas revivió en el Apertura 2025 con una contundente victoria de 4-1 sobre Xolos de Tijuana, en duelo disputado este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto auriazul se reencontró con el triunfo luego de siete encuentros sin ganar, gracias a los goles de José Juan Macías (15’), Álvaro Angulo (42’), Rodrigo López (43’) y Rubén Duarte (70’).

Por parte de los fronterizos, Kevin Castañeda descontó al minuto 64 desde el punto penal.

Con este resultado, Pumas escaló a la décima posición de la tabla con 18 puntos, mientras que Tijuana se mantuvo en el noveno sitio con 21 unidades y extendió su mala racha a cinco partidos sin ganar.

Atlas 0-0 Toluca

Este sábado se dio el enfrentamiento número 150 en la Liga BBVA MX entre los Rojinegros del Atlas y el Toluca, partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Jalisco.

En el primer tiempo, los visitantes se lanzaron al ataque, especialmente a través de Paulinho, pero todos sus intentos se toparon con el arquero rojinegro, Camilo Vargas. Los locales también intentaron responder, pero el arquero escarlata Luis García estuvo atento. El entretiempo llegó con el marcador intacto.

Para la última jornada del campeonato, los Zorros buscarán su boleto a la Fase Final visitando a Xolos en el Mictlán, mientras que Toluca, ya clasificado a la Liguilla, buscará el liderato en un duelo que promete emociones frente al América en el Nemesio Diez.

Rayados 1-1 Tigres

En el añadido del primer tiempo, Jesús Angulo cometió una falta dentro del área sobre Germán Berterame. “El Stitch” se fue expulsado por doble amarilla y Sergio Canales abrió el marcador desde los once pasos.

Fue el cuarto gol del español en el Clásico Regio, lo que lo convierte en el cuarto jugador de Rayados con más anotaciones en estos duelos.

Con diez jugadores por bando comenzó el segundo tiempo. Tigres adelantó líneas y eventualmente obtuvo recompensa: al minuto 67, Ángel Correa apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes tras un rebote de Juan Brunetta. Fue el séptimo gol de “Angelito” en el torneo y su primero en Clásicos Regios.

Así finalizó el partido, con empate a un gol por bando. Los Tigres cerrarán la fase regular recibiendo al Atlético de San Luis, mientras que Rayados lo hará visitando a Chivas.

Pachuca 0-1 Chivas

Chivas continúa su gran momento en el Apertura 2025 al vencer 0-1 a Pachuca este domingo en el Estadio Hidalgo.

El único gol del encuentro fue obra de Armando González al minuto 71, quien marcó un auténtico golazo para darle los tres puntos al conjunto rojiblanco. Con esta anotación, “La Hormiga” llegó a 11 goles en el torneo, empatando a Paulinho y João Pedro en la cima de la tabla de goleadores.

Con este resultado, Chivas alcanzó la sexta posición de la clasificación con 26 puntos, mientras que Pachuca se quedó en el octavo lugar con 22 unidades.

Gallos 1-0 Mazatlán

Querétaro y Mazatlán se enfrentaron esta tarde en la cancha de La Corregidora, en un duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025, que finalizó con victoria 1-0 para los locales.

El marcador parecía abrirse cerca del final del primer tiempo con un gol de tijera de José Esquivel, pero, tras la intervención del VAR, el tanto fue anulado por una mano previa de Colula.

Fue hasta la segunda mitad, al 59’, cuando finalmente se marcó el primer gol del partido. Los Gallos cantaron por primera vez en la noche gracias a Alí Ávila.

En su último partido en La Corregidora vistiendo los colores de Gallos, Pablo Barrera sacó un gran centro por la banda derecha para que Ávila cabeceara el balón al fondo de las redes.

Cerca del final del partido, Luis Teodoro Dudu fue expulsado por agredir a un rival. El duelo terminó 1-0 a favor de los locales.

Con este resultado, Gallos sigue vivo en la lucha por el último boleto al Play-In, aunque deberá ganar su partido ante Juárez el próximo viernes y esperar resultados.