Arquidiócesis de Puebla lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Durante la misa dominical, el arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, lamentó el ambiente de violencia en nuestro país.

Incluso, pidió por el descanso eternos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado ayer tras un evento conmemorativo.

También por el descanso de Miguel Ángel Beltrán Martínez, periodista asesinado en Durango. Y por Manuel Lapuente, futbolista y director técnico mexicano, que en días pasados falleció.

Desde la catedral, además también oró por el sacerdote desaparecido en Tultepec: Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.