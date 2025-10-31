Propone diputado que autopistas privadas paguen predial a municipios por donde transitan

Toluca, Méx.- El diputado Oscar González, coordinador del Grupo Parlamentario del PT (GPPT), plantea que las autopistas concesionadas a particulares estén sujetas a pagar impuesto predial a los municipios por los que atraviesan.

Para ello, presentó una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para reformar la Constitución y la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Indica que el texto vigente establece que sólo los bienes del dominio público de la federación, de los estados o de los municipios estarán exentos del pago de las contribuciones establecidas en ordenamientos fiscales.

No obstante, la propuesta aclara que lo anterior no aplicará cuando las vías estén bajo concesión, arrendamiento, comodato u otra figura jurídica que permita su explotación económica por particulares con fines lucrativos.

En estos casos, los municipios podrán imponer contribuciones, como el impuesto predial, sobre las instalaciones, construcciones y áreas utilizadas.

Señala que para su instrumentación se requiere, además, reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, para que las autopistas concesionadas a particulares estén sujetas al pago del impuesto predial en los municipios que atraviesen, calculado únicamente sobre el valor catastral de los terrenos ocupados por la vía y sus instalaciones anexas, como casetas de cobro, servicios comerciales y recreativos, excluyendo la infraestructura de uso público directo.

Esta reforma establecería que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) determine, en coordinación con los municipios, el mecanismo para calcular y recaudar este impuesto, cuyos recursos deberán destinarse exclusivamente a infraestructura, servicios públicos o programas de desarrollo local en los municipios afectados.

La iniciativa indica que, de acuerdo con cifras oficiales, la recaudación por impuestos a la propiedad es sumamente baja, pues mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recaudaron por este concepto un promedio de 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), México solo logró recaudar 0.3 por ciento del PIB, según datos de 2022.

Y que en el Estado de México están concesionadas 12 autopistas que abarcan 88 municipios, cuyos ingresos anuales estimados son superiores a los 21 mil millones de pesos, y hay en proceso otras tres.

Mientras que, las vías generan ganancias significativas por peajes, pero no contribuyen fiscalmente a los municipios que atraviesan, los cuales enfrentan costos indirectos, como el mantenimiento de accesos y el impacto ambiental, por lo que el impuesto predial proporcional corregiría esta asimetría.

El proyecto indica que la regulación por parte de la SICT garantiza uniformidad y evita conflictos jurisdiccionales entre municipios, respetando el carácter federal de las autopistas.