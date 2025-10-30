Firman alianza UAEMéx y Secretaría del Agua

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado y el Secretario del Agua de la entidad, José Arnulfo Silva Adaya, firmaron un convenio general de colaboración que permitirá trabajar de manera conjunta a favor de la sociedad.

Durante la inauguración del Simposio Multidisciplinario del Agua 2025 y del Tercer Congreso Internacional en Ingeniería en Desarrollo Sustentable, el funcionario estatal reconoció el papel del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) como referente nacional en investigación científica, con lo que se impulsan proyectos de alto impacto que demuestran cómo la labor universitaria puede traducirse en políticas públicas efectivas.

Indicó que las actividades académicas inauguradas reunirán a más de 200 asistentes y serán los espacios en los que se presentarán 44 trabajos de investigación.

Puntualizó que éstas actividades son ejemplo de que la entidad mexiquense necesita una comunidad científica viva y conectada con los problemas reales del territorio, capaz de proponer soluciones integrales sustentables en innovación y compromisos sociales.

Enfatizó que la UAEMéx es un aliado estratégico del Gobierno del Estado, especialmente en las acciones impulsadas por la Secretaría del Agua para recuperar cuerpos hídricos bajo una visión de restauración ecológica y justicia ambiental.

Subrayó que los esfuerzos se orientan a garantizar el acceso universal al agua, fortalecer la investigación, y mejorar el monitoreo hidrológico y meteorológico ante los efectos del cambio climático. En tanto, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado destacó que en el Simposio y el Congreso participan expertos de instituciones nacionales e internacionales de educación superior, fortaleciendo el compromiso de la UAEMéx con la generación, aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico al servicio de la sociedad.

Añadió que este tipo de encuentros consolidan la vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social.Además, señaló que el IITCA desarrolla actualmente cinco proyectos de investigación sobre el saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que se integran a la agenda nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con enfoques en drenaje urbano sostenible y monitoreo digital del Río Lerma.

Estos trabajos reflejan el liderazgo científico y la pertinencia social de la UAEMéx.“La Universidad Autónoma del Estado de México es una institución que se debe a la sociedad mexiquense y trabaja para construir soluciones que garanticen el derecho humano al agua y una vida digna para todas y todos”, afirmó la rectora.