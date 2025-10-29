Vecinos de la colonia Guadalupe de Lerma, piden ser apoyados a un mes de inundaciones

Toluca, Méx.- Vecinos de la colonia Guadalupe, la Ciénega del municipio de Lerma, llegaron al congreso Mexiquense para pedir que sean intermediarios en el problema de inundaciones, que están sufriendo cerca de 7 mil personas debido a las lluvias registradas desde hace un mes.

De lo contrario, advirtieron que, si antes del 15 de noviembre no se les da respuesta a su petición de tener la ayuda por parte del alcalde de dicha demarcación, realizarán acciones, como la toma de la carretera y bloqueo de acceso a la capital mexiquense.

En conferencia de prensa, Miriam Mirella Cordero Daza, integrante del Comité Vecinal de la colonia Guadalupe de Lerma y la regidora de Lerma, Ana Karen Gómez Cruz, así como integrantes de la Comisión ante citada, dijeron que ya han enviado unas 4 veces oficios al presidente municipal de Lerma, Miguel Ramírez Ponce, donde les han señalado que es necesario que los apoye para poder limpiar las calles de su colonia, pues ya tiene un mes que se encuentra con aguas de drenaje, sin que llegue la limpieza al lugar, ni la ayuda a quienes perdieron algunas de sus pertenencias.

Inclusive, denunciaron que la semana pasada, la coordinadora del bienestar entregó despensas en esa zona, sin embargo, el edil de extracción priista, dijo que él tenía que entregarlas porque era su municipio, es decir, dijeron que quería quedar bien con el pueblo diciendo que le habían gestionado o aportado para dichas despensas.

Los vecinos de la colonia Guadalupe, del municipio de Lerma, fueron recibidos por el diputado por el distrito IV, Gabriel Kalid Mohamed Báez y del diputado Javier Cruz Jaramillo, con el fin de que los apoye en dicha acción.

“Hemos parado acciones, movilizaciones y bloqueo de carreteras, pues el presidente municipal nos ha dicho que va a ayudar con la limpieza de nuestra colonia, sin embargo, al no ver repuesta, nos vamos a tener que manifestar si en 15 días no nos da una repuesta”, dijeron.

El alcalde, arguye que esa colonia es irregular, sin embargo, los vecinos de Lerma lo que piden es que se regularice y que ellos están dispuestos a pagar su predial, pero que no los abandone, ya que la colonia Guadalupe se estableció desde hace 30 años y se ha ido extendiendo. “Queremos que se nos tome en cuenta. Nuestra demanda no es política como el alcalde lo ha dicho, pues además dijeron que ya han sido amenazados por estar solicitando que se les apoye cuando se encuentran en una situación como ahora, con estragos de las inundaciones.