El país necesita ciudadanos solidarios con la salud y la comunidad: Rodríguez

Atizapán, Méx.- Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF municipal, Patricia Arévalo Rubio, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas entregó 100 sillas de ruedas al SMDIF donadas por el Licenciado, Mario Arturo Gómez Rodríguez.

Rodríguez Villegas mencionó que durante este año se han entregado 2 mil 964 aparatos funcionales, entre ellos andaderas, bastones, lentes y sillas de ruedas, a personas adultas mayores y a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Esta acción –dijo- es resultado de políticas públicas oportunas y de la cercanía de la Presidenta Honoraria del DIF, Paty Arévalo, con la población que más lo necesita.

“Gracias a la buena gestión del DIF y al compromiso de ciudadanos solidarios con la salud y las necesidades de la comunidad”, expresó.

Durante la entrega de las sillas de ruedas a personas adultas mayores, Rodríguez Villegas, destacó que “hay momentos que nos tocan el corazón. Estos aparatos los necesitan cientos de familias atizapenses, y el recurso que tenemos para apoyar al DIF es finito. Pero agradezco mucho, Mario, por esta donación. Esa es la gente que necesitamos en nuestro país: la gente que da más allá”.

Por su parte, Paty Arévalo agradeció la donación y resaltó que este tipo de acciones significan mirar hacia la gente de Atizapán, atender sus necesidades y, sobre todo, mejorar su calidad de vida. “Estamos aquí para servirles, porque estos gestos de generosidad son los que engrandecen a la humanidad”, resaltó.

La entrega simbólica se realizó a 10 ciudadanos beneficiarios, entre ellos: Yolanda Zárate Valle, Emiliano de la Cruz Pascuala, Victoria Martínez Ramírez, María Avelina Garduño Sánchez, Galdino Álvarez Mata, Manuel Olaso Salazar, Josefina Cortez López, Raymunda González González, Sonia Zavala Ortiz y Ana María Benítez Godínez.