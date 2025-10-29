¿Cuánto cuesta un funeral? a propósito del Día de Muertos

Toluca, Méx.- En vísperas de las celebraciones del Día de Muertos, muchas familias del Estado de México y el resto del país enfrentan una pregunta difícil: ¿cuánto cuesta despedir a un ser querido? Aunque los servicios funerarios varían ampliamente dependiendo de la localidad, los trámites, la cremación o inhumación, y los paquetes elegidos, se pueden identificar rangos orientativos que ayudan a planificar.

De acuerdo con funerarias del Valle de Toluca, los paquetes básicos de velación con ataúd, traslado y carroza oscilan entre 5 mil 800 y 11 mil 800 pesos. En algunos casos, los costos más bajos alcanzan los 7 mil pesos en comunidades más pequeñas con servicios mínimos.

Para un panorama más amplio, en el Estado de México se reportó que un paquete funerario básico registra precios desde 8 mil 500 pesos, con situaciones más completas que pueden llegar hasta los 19 mil pesos.

Además, según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la cremación en México tiene un costo promedio de 14 mil 714 pesos, aunque en localidades específicas como Toluca se reporta desde 3 mil 868 pesos para los servicios más sencillos.

Según los encargados de los servicios, los precios dependen de varios elementos clave: El tipo de servicio, es decir, inhumación o cremación; el ataúd o urna seleccionada; la sala de velación, carroza, traslado y trámites administrativos; la ubicación del servicio es decir, zona urbana o rural y la empresa funeraria.

Durante el Día de Muertos, cuando las ceremonias, velaciones y visitas al panteón se intensifican, los costos pueden incrementarse ligeramente debido a la mayor demanda y a los servicios adicionales que las familias pagan para honrar la memoria de sus seres queridos.

Sin embargo, para quienes atraviesan la pérdida de un ser querido y desean evitar sorpresas presupuestales, se recomienda: solicitar cotizaciones detalladas a varias funerarias con anticipación; verificar qué servicios están incluidos y cuáles son opcionales; considerar si la cremación puede ser una alternativa más accesible; revisar si existen servicios comunitarios o sociales que ofrezcan apoyo para velatorios o inhumaciones.