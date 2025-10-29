Carlos Zurita reúne a 12 mil personas y refuerza Humanismo Mexicano

Ixtapaluca, Méx.- Ante más de 12 mil asistentes reunidos en la explanada municipal de Ixtapaluca, el diputado de Morena Carlos Zurita presentó su primer informe legislativo, en el que destacó su producción parlamentaria y el avance de las reformas impulsadas bajo los principios del “Humanismo Mexicano” en el Estado de México.

Acompañado por figuras de los ámbitos político, empresarial, judicial y federal, Zurita subrayó que su labor legislativa se ha centrado en poner a las personas al frente de la toma de decisiones públicas.

“El Humanismo Mexicano significa que hoy las personas mandan, que la política tiene rostro humano y que los servidores públicos tienen como tarea gobernar escuchando”, afirmó ante la multitud.

Durante su primer año en la LXII Legislatura mexiquense, el diputado presentó siete iniciativas y dos puntos de acuerdo, además de dictaminar más de 30 proyectos como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cargo en el que se convirtió en el primer diputado no priista en encabezarla. Asimismo, informó haber recibido más de 100 propuestas ciudadanas para enriquecer la labor legislativa.

En materia social, Zurita destacó la apertura de Lecherías del Bienestar y su trabajo de gestión y acompañamiento ciudadano en más de 90 municipios del Estado de México, donde ha impulsado programas y acciones que fortalecen la política social de la Cuarta Transformación.

Durante el evento, el legislador anunció que iniciará un nuevo recorrido por colonias, barrios y pueblos de Ixtapaluca con el propósito de mantener un diálogo directo con la población y prepararse para la “próxima encomienda” que la ciudadanía decida otorgarle.

El acto contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez; y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Martha Azucena Camacho, además de diputados locales y federales de todo el país.

Con este informe, Carlos Zurita refrendó su compromiso con los valores del Humanismo Mexicano y con la transformación del Estado de México a través de una política cercana, social y legislativa al servicio del pueblo.