“Reciclatón” Tlalnepantla promueve cuidado del medio ambiente

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz anunció la celebración del “Reciclatón” el próximo 31 de octubre en la explanada del Palacio Municipal, con la finalidad de crear conciencia dentro de la población sobre el cuidado del medio ambiente.

Pérez Cruz dijo que el “Reciclatón”, es una política pública en la que se intercambian residuos sólidos por plantas o árboles que sirven para enverdecer Nuestra Ciudad.

Con motivo del tradicional Día de Muertos, en esta ocasión, las y los participantes que acudan disfrazados, recibirán una calaverita sustentable, por eso invitó a la población para que se sumen a darle “un susto a la contaminación mientras recicla esos desechos que tienes en casa”.

La Dirección de Sustentabilidad de Tlalnepantla informó que los residuos que se reciben son: plásticos, papel, vidrio, PET, hojalata, cartón, pilas, tapitas, tetrapak, aluminio, ropa usada en buen estado, aceite vegetal usado y electrodomésticos.

Mitzi Anda Rubalcava, titular de la dependencia al respecto, hizo un llamado a las y los habitantes a participar en este “Reciclatón” y aportar su granito de arena en este compromiso que tiene el Gobierno de Tlalnepantla de hacer pequeños cambios que se traducen en importantes mejoras para el planeta.

La funcionaria destacó, que el pasado 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que sirve para crear conciencia sobre la realidad que vivimos en el mundo y nos recuerda la urgencia de actuar frente a esta crisis global.

Destacó que la Dirección de Sustentabilidad lleva a cabo de manera constante, jornadas de reforestación en áreas verdes y parques municipales, y reconoció la participación de personas servidoras públicas, iniciativa privada y ciudadanía en general, que acuden a la Sierra de Guadalupe para sembrar nuevos ejemplares y que este importante pulmón de Tlalnepantla se mantenga en óptimas condiciones.

El próximo 31 de octubre en la expanda del Palacio Municipal ” Reciclatón” recibirá los productos en un horario de 9:00 a 13:00 horas para intercambiar lo que en ocasiones es considerado como basura por un árbol o planta.