¡Cae ex secretaria de Finanzas de Puebla! por presunto desvío de más de 600 millones

Redacción

28 octubre, 2025

Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

*Le imponen 20 años de inhabilitación

Desde Puebla

Puebla, Méx.- La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla emitió el pasado 30 de septiembre un fallo ejemplar en contra de la ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, tras comprobarse su participación en el desvío de recursos públicos y el daño patrimonial ocasionado al colocar indebidamente 604 millones de pesos del Gobierno estatal en el Banco Accendo, institución financiera que quebró en 2021.

Según la resolución judicial, Castro Corro deberá reintegrar 362 millones de pesos al erario y además quedará inhabilitada por 20 años para ocupar cualquier cargo público.

Las investigaciones revelaron que, durante su gestión, la ex funcionaria autorizó operaciones financieras que no cumplían con las normas de seguridad exigidas para el manejo de dinero público. La caída del Banco Accendo provocó la pérdida de una gran parte de los fondos estatales invertidos, generando un daño directo a las finanzas del estado.

La resolución de la Sala Especializada del Poder Judicial de Puebla fue considerada un duro golpe contra la corrupción y un mensaje de que los funcionarios no quedarán impunes ante el mal uso de los recursos.