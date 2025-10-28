ASF entrega segunda remesa de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2024

Ciudad de México.- El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, realizó la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024 ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), presidida por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), con la participación de legisladoras y legisladores de los diversos grupos parlamentarios.

El diputado Herrera Borunda destacó que en esta segunda entrega se presentan 546 informes de auditoría, los cuales reflejan el ejercicio del gasto público en los tres órdenes de gobierno. Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene programadas 2,266 auditorías para la revisión total de la Cuenta Pública 2024, cifra que demuestra el esfuerzo técnico y humano de la institución para responder a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía.

El presidente de la CVASF celebró la amplitud de los montos auditados y exhortó a dar celeridad a los procesos de fiscalización, señalando que cada auditoría “no es solo un documento, sino una oportunidad para corregir, mejorar y servir a México”. Asimismo, reconoció la decisión de la ASF de reprogramar entregas en zonas afectadas por fenómenos climatológicos, priorizando la atención a la población, lo que —dijo— demuestra que el rigor técnico puede coexistir con un enfoque humano y empático.

Durante su intervención, el Auditor Superior informó que la Segunda Entrega corresponde al ejercicio de más de 9 millones de millones de pesos por parte de más de seis mil entes públicos. De las 546 auditorías presentadas, 356 corresponden al ámbito subnacional y 190 al federal, con más de 5,100 millones de pesos por aclarar: el 89% en entidades federativas y el 11% en entes federales. Precisó que el Poder Judicial concentró el 49% del monto observado en el ámbito federal y que más del 35% de las irregularidades estatales correspondieron a servicios de salud.

Señaló además la recuperación inmediata de más de mil millones de pesos en esta etapa y un acumulado superior a 28 mil millones reintegrados a la Tesorería de la Federación durante su gestión.

El Auditor destacó la emisión de 173 recomendaciones derivadas de 79 auditorías de desempeño, de las cuales más del 98% fueron acordadas, y resaltó las acciones preventivas implementadas, entre ellas la Guía de Seguimiento y la capacitación de más de 4,000 servidores públicos.

En materia de innovación, dio a conocer el desarrollo de la primera herramienta de inteligencia artificial aplicada a la fiscalización, que permitirá automatizar análisis y reducir tiempos de procesamiento. Adelantó que en febrero se presentarán resultados de 1,100 auditorías adicionales a municipios, universidades, programas de seguridad, participaciones federales y auditorías forenses. Cerró su mensaje reconociendo el profesionalismo del personal auditor y subrayando que “la integridad, la discreción y la prevención guían el trabajo de la ASF”.

Durante el acto protocolario, las y los legisladores integrantes de la CVASF respaldaron la gestión de la ASF y destacaron el valor de la fiscalización superior como instrumento esencial de confianza ciudadana y equilibrio democrático.

El diputado Jorge Alfredo Lozoya Santillán (MC) reiteró su compromiso de colaborar con la ASF para fortalecer la fiscalización superior. Señaló que México “no necesita más discursos, sino instituciones que trabajen juntas con integridad y resultados”, y expresó su voluntad de convertir cada informe en acciones y cada observación en soluciones efectivas.

Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) manifestó la confianza de su grupo parlamentario en la ASF y subrayó que la supervisión legislativa no debilita su independencia, sino que la fortalece. “Una institución que rinde cuentas al pueblo de México es una institución más legítima y más fuerte”, afirmó.

El diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) reconoció la trayectoria del Auditor Superior y consideró que esta segunda entrega representa una etapa crucial del proceso de fiscalización nacional. Aseguró que su grupo parlamentario acompañará los esfuerzos de la ASF para que toda irregularidad, observación o gasto no comprobado reciba la sanción o corrección correspondiente.

En su intervención, la diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM) reconoció el compromiso y la trayectoria del Auditor Superior, destacando que la fiscalización “es el corazón de la democracia, porque previene desviaciones y fortalece la rendición de cuentas”. Subrayó la relevancia de la Auditoría Integral, que permite revisar todos los recursos federales ejercidos por un mismo ente en un solo procedimiento, así como la publicación de la Primera Guía para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones, orientada a fortalecer la prevención y la atención oportuna de observaciones. Reconoció también el desempeño ético y técnico del personal auditor, pilar esencial de la vida republicana.

El diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (PAN) agradeció el trabajo técnico y profesional de la ASF y señaló que la rendición de cuentas no concluye con la entrega de informes, sino con sanciones, resarcimientos y correcciones. Llamó a acelerar los procesos de solventación y propuso fortalecer el presupuesto de la ASF para 2026, con el fin de garantizar su autonomía, capacidad técnica y protección frente a presiones políticas.

Finalmente, el diputado Carmelo Cruz Mendoza (Morena) reconoció la respuesta inmediata de la ASF a las solicitudes de la CVASF para otorgar facilidades a municipios de Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, afectados por fenómenos naturales. Afirmó que la ASF es una institución de Estado garante del buen uso de los recursos públicos, y enfatizó que “auditar no es perseguir, sino prevenir, corregir y mejorar”. Destacó que los informes permiten detectar vulnerabilidades, fortalecer el gasto federalizado y garantizar que los recursos se ejerzan con honradez y transparencia.

En un clima de consenso, las y los legisladores respaldaron plenamente la labor de la ASF, coincidiendo en que la fiscalización es un pilar fundamental para la buena gestión pública, un instrumento de confianza y equilibrio democrático, y un medio eficaz para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad institucional.