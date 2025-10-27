Registro en plataforma “Impulsando tu Salud” permitirá disfrutar de paquetes médicos

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó la 15 jornada “Impulsando tu Salud” en la colonia San José de los Leones Segunda Sección, donde el Sistema DIF Municipal ofreció servicios gratuitos para toda la población durante tres días.

El alcalde dijo: “Este programa, Impulsando tu Salud, como ya lo vieron es un programa que da acceso a servicios médicos de primer nivel y que se define a través de un registro, es decir, ustedes se hacen acreedores a una membresía que se les va a subir a una plataforma y en ese registro a ustedes ya les da derecho a tener acceso a alrededor de 200 medicamentos del cuadro básico; dos anteojos por año, análisis clínicos y consultas médicas generales, es decir, es un paquete completo que ofrece la caravana que visita distintas comunidades”.

Agregó que también en la clínica de especialidades y en los puntos definidos por el DIF, también se pueden requerir los servicios de salud totalmente gratuitos.

La caravana se instaló en la calle Mazapil, de esta comunidad, donde las y los vecinos requirieron diversos servicios.

Montoya Márquez, reiteró que al ser el primer presidente joven que proviene de las colonias, adquiere un compromiso mayor para llevar beneficios en todas las comunidades.

Subrayó: “desde que arrancamos el día 4 de septiembre, vimos la importancia la relevancia de este programa, porque evidentemente hay lugares donde es más difícil acceder a los servicios de salud o llegar a las instalaciones del DIF, por ello estamos ofreciendo medicina general, optometría, oftalmología, laboratorio, análisis clínicos y la farmacia, con esto llegamos a las 15 colonias”.

Destacó que, gracias al saneamiento de las finanzas públicas, se tiene una mejor perspectiva en obras y servicios públicos como la renovación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y el mejoramiento del Periférico que se trabajan en conjunto con el gobierno del Estado de México.

El presidente municipal dijo que cercano a este punto, avanza una de las antenas que conectarán las estaciones del Mexicable, sistema de transporte que registra un avance del 55 por ciento, gracias al impulso de la gobernadora Delfina Gómez, reducirá tiempos de traslado, garantizará traslados seguros, además de reducir las emisiones contaminantes.

Durante su intervención, habló sobre la apertura de la Universidad Rosario Castellanos que, gracias a la visión de la Presidenta de la República ha dado opciones de estudio a las y los jóvenes naucalpenses, además de las obras de renovación de la vialidad de los Cipreses que su gobierno lleva a cabo.

Por último, la presidenta del Copaci de San José de Los Leones Segunda Sección, María Fernanda Garduño, agradeció los servicios de salud que se trasladaron a su colonia.