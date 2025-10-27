Piperos desquician EdoMéx y CDMX con bloqueos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- A bordo de pipas de agua o en inmediaciones de las vialidades, miles de piperos del Estado de México desquiciaron todos y cada uno de los accesos y salidas del territorio mexiquense ya que se oponen a la implementación del Operativo Caudal contra el robo y la clausura de tomas clandestinas de agua potable.

Tras más de diez horas varados y bajo el sol, millones de conductores, estudiantes, trabajadores y operadores del servicio de transporte quedaron al interior de sus unidades sin poder salir y continuar sus destinos, mientras tanto el congestionamiento vehicular se prolongó a lo largo de varios kilómetros.

Estos bloqueos surgieron ante el reciente Operativo denominado Caudal realizado en todo el territorio mexiquense por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), autoridades estatales, federales, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión del Agua de la entidad (CAEM) contra el robo de agua y la clausura de tomas clandestinas.

Dichas movilizaciones afectaron a millones de personas que se trasladaron a los diversos puntos del Estado de México, en el caso de la carretera México-Toluca se registró la presencia de operadores de pipas de agua desde la madrugada y con algunas unidades comenzaron los bloqueos.

Con cartulinas en mano o pegadas en las unidades, los operadores de pipas y también, los propietarios de purificadoras de agua del Valle de Toluca exigían que cesen los operativos y que los dejen trabajar. “No dejemos que privaticen el agua. Agua para vivir, no para rogar”, se leía en las pancartas de color vibrante, advertían que no liberarían las carreteras hasta alcanzar acuerdos.

Mientras tanto, las carreteras afectadas fueron México-Toluca a la altura La Marquesa; Toluca–Naucalpan; Calzada del Pacífico con Paseo Colón, dirección a Toluca; la Caseta de Tepotzotlán, en el caso de la autopista México–Querétaro levantaron las plumas; carretera Adolfo López Mateos, a la altura San Luis Mextepec, en Zinacantepec; la Toluca–Tenango a la altura de Calimaya y Mexicaltzingo, entre otras.

A la par, una comitiva de operadores de agua asistió al Palacio de Gobierno, en Toluca y luego de horas de diálogo, en la que acordaron que realizarán un pliego petitorio y en los puntos más importantes contemplaron que los concesionarios deberán de entregar información sobre la operación, número de vehículos para transporte de agua, entre otros puntos.

Adelantaron que, continuarán el diálogo con las autoridades estatales para el jueves o viernes de esta semana, y bajo dicha promesa retiraron las pipas de las vialidades.