Metepec celebró a sus muertos con deporte y activación física

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- La tradición y el deporte se unieron en un ambiente de fiesta, música y color con la celebración de la “Rodada del Terror” y la “Zumba del Terror”, eventos organizados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM) que lograron congregar a más de 300 participantes.

Las actividades se desarrollaron en la Unidad Deportiva “Martín Alarcón Hisojo”, que lució llena de disfraces, luces y alegría. Desde las seis de la tarde, mujeres, hombres y familias enteras comenzaron a llenar el recinto, algunos con maquillaje de catrina, otros caracterizados de personajes clásicos del cine de terror, pero todos con la misma intención: activarse y disfrutar.

La clase de zumba dio inicio a las 7:30 de la noche con las activadoras municipales del programa Ponte Fitness, quienes, disfrazadas y llenas de energía, pusieron a bailar al público con temas alusivos al Día de Muertos. La pista se convirtió en una fiesta donde reinó la risa, la música y el espíritu deportivo.

Minutos después, los ciclistas arrancaron su recorrido nocturno por las principales avenidas de Metepec. La “Rodada del Terror” abarcó 17 kilómetros en total, pasando por calles emblemáticas como Juárez, Estado de México, Comonfort y Morelos, en un trayecto resguardado por elementos de Policía y Tránsito Municipal. La parada obligada fue en las Escalinatas del Calvario, donde los asistentes se tomaron la foto del recuerdo.La creatividad también tuvo premio.

El coordinador general del IMCUFIDEM, Emilio Yamin Faure, reconoció a los cinco mejores disfraces de cada evento, destacando la originalidad y el entusiasmo de los metepequenses. “El objetivo era activar a la gente con una temática divertida y logramos superar las expectativas”, expresó.Entre catrinas, brujas, payasos y personajes como Harley Quinn o Macario, Metepec demostró una vez más que el deporte también puede ser una gran forma de celebrar la vida.