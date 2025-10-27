Exentan peaje en autopistas que conectan con el AIFA

Toluca, Méx.- A partir de ahora, los usuarios que se dirijan o regresen del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podrán exentar el pago de peaje en diversas autopistas del Estado de México y zonas aledañas, siempre que presenten su pase de abordar en las casetas de cobro.

De acuerdo con el anuncio oficial del Gobierno Federal, la medida busca facilitar la movilidad hacia la terminal aérea y estimular su uso, al reducir los costos de traslado para pasajeros y acompañantes que se desplacen desde distintos puntos del Valle de México.

Entre las plazas de cobro donde aplicará la exención de peaje se encuentran las autopistas que integran los principales accesos al AIFA son: Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México: Ajoloapan-Pachuca y Tulancingo-Pachuca; Peñón–Texcoco: Peñón, Texcoco y entronque Peñón; Ecatepec–Pirámides: Ecatepec y Tepexpan; México–Querétaro: Tepotzotlán; México–Pachuca: Ojo de Agua, Revolución (México-Lechería/Texcoco), Revolución (México-Huehuetoca), Revolución (Huehuetoca-Pachuca) y Ecatepec.

También se contempla; Circuito Exterior Mexiquense: Jorobas, T1 Tultepec/Jaltenco, A1b Huehuetoca, T6 Cuautitlán Izcalli, A5 Hank González, T2 Ecatepec, A12 Santa Inés, entre otros puntos; Pirámides–Texcoco: Tezoyuca y Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán, Tequisistlán-Peñón y Texcoco-Tequisistlán).

Esta disposición permitirá que las y los pasajeros que viajen por vía aérea desde el AIFA muestren su pase de abordar impreso o digital en la caseta, con lo que se les otorgará el beneficio de exención total del pago.

Con esta medida, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) busca mejorar la conectividad terrestre y reducir los tiempos y costos de traslado, especialmente para quienes utilizan transporte privado o servicios de aplicación.

Autoridades federales destacaron que esta estrategia se suma a otras acciones implementadas para fortalecer la operación y competitividad del AIFA, que actualmente recibe vuelos nacionales e internacionales y continúa ampliando su red de destinos.

Con la exención del peaje, los pasajeros podrán ahorrar hasta un 30 % en costos de traslado, dependiendo del punto de origen. Además, se espera una mayor afluencia de usuarios por carretera hacia el aeropuerto, contribuyendo al desarrollo económico de los municipios circundantes como Zumpango, Tecámac, Huehuetoca, Nextlalpan y Tultepec.

Este beneficio aplica únicamente para vehículos particulares y usuarios que presenten pase de abordar vigente, ya sea de salida o llegada, y que la medida estará vigente de manera permanente a partir del 15 de octubre de 2025.