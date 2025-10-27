En Huixquilucan habrá continuidad para que el municipio siga creciendo: Vargas

Huixquilucan, Méx.-En este municipio habrá continuidad de gobierno, expresó el Senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar al acudir a la entrega de becas municipales y monederos electrónicos.

Agregó, que la ciudadanía ve que sus impuestos se invierten en obra y ayuda a quien más lo necesita, y destacó que más de 70 mil personas han sido beneficiadas con la entrega de diversos programas sociales de apoyo a las familias de Huixquilucan.

Recordó, que desde el 2016 cuando encabezó el gobierno de Huixquilucan a la fecha, el gobierno no ha solicitado ningún préstamo sino al contrario es el único gobierno en el país que durante 10 años ha mejorado la calificación crediticia, lo que significa que hay finanzas sanas y todas las obras realizadas en este tiempo están pagadas al 100 por ciento.

“El gobierno de Huixquilucan a manejado correctamente las finanzas públicas, y por eso desde hace 10 años los habitantes nos califican como un muy buen gobierno que debe continuar”, destacó.

El vice coordinador de los Senadores panistas, mencionó que en las diferentes mediciones, la ciudadanía pide continuidad de gobierno para que las familias mejoren su calidad de vida, ya que son testigos de que sus impuestos trabajan para que haya excelentes vialidades y servicios públicos. “Huixquilucan seguirá siendo un municipio de desarrollo”, puntualizó.