Concluye con gran éxito el Festival Internacional de las Artes Atzán 2025 en Atizapán

Atizapán, Méx.- Con gran éxito bajó el telón del Festival Internacional de las Artes Atzán 2025, que durante diez días, presentó 40 eventos culturales, llegando a todos los rincones del municipio.

Atzán reunió a miles de familias, jóvenes y adultos interesados en el arte en las principales sedes del municipio como la Explanada Municipal, el Teatro Zaragoza y el Centro Cultural Luis Nishizawa, entre otros importantes recintos donde se disfrutaron presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, expresó su orgullo por el alcance que ha logrado este festival: “Yo siempre he querido que Atizapán brille, que brille por cosas positivas. Nuestro Festival Atzán ya trascendió, ya somos conocidos más allá de nuestro querido país y hoy quiero dar las gracias a todos, quiero recordarles que ya estamos considerados en el circuito del Festival Internacional Cervantino como un referente de la cultura”, señaló el alcalde.

Reiteró a los asistentes, que sus impuestos están bien utilizados y reflejan el compromiso de su gobierno por acercar la cultura a todas y todos los atizapenses, promoviendo espacios donde el talento local convive con artistas de talla internacional, esta edición contó con artistas internacionales de países como Irlanda, República Checa, Argentina, Corea del Sur y Colombia.

Con una cartelera gratuita y diversa que incluyó música, danza, teatro, artes visuales y espectáculos multimedia, Atzán 2025 reafirmó su vocación de ser un festival para todos, fortaleciendo la identidad cultural y proyectando a Atizapán de Zaragoza como una capital de las artes a nivel nacional e internacional.

Informó que para garantizar el bienestar de todas y todos los asistentes, el Gobierno Municipal desplegó un operativo especial de seguridad y protección civil. En cada jornada del festival, especialmente en el escenario principal de la Explanada Municipal, participaron 881 elementos de seguridad y 50 integrantes de Protección Civil, quienes supervisaron los accesos, brindaron atención preventiva y mantuvieron un ambiente ordenado, familiar y seguro durante los diez días de actividades.

Piso 21 cerró con un mega ambiente que puso a bailar y corear a todos los asistentes una fiesta en la que se mostraron lazos de hermandad. Atzán demostró una vez más ser un espacio para todas las expresiones artísticas y que más atizapenses disfruten de la música el arte y la cultura.