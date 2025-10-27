Antorchistas de Chimalhuacán se solidarizan con pobladores de Hidalgo

27 octubre, 2025

Chimalhuacán, Méx.- Habitantes del municipio de Chimalhuacán realizan colecta de víveres en apoyo de los pobladores del Estado de Hidalgo que sufrieron inundaciones y destrozos en sus viviendas, después de las recientes lluvias. El agua arrasó casas, caminos y dejó incomunicadas a diversas comunidades.

Los vecinos y estudiantes que simpatizan con el Movimiento Antorchista (MAN) en Chimalhuacán, reunieron diferentes alimentos: semillas, galletas, sopas, atún, sardinas, etc. Así como productos de limpieza y ropa, para ayudar a los pobladores que se encuentran en desgracia.

Los productos reunidos fueron trasladados a las oficinas de Antorcha en Pachuca, Hidalgo y de ahí distribuidos a las familias afectadas, a las comunidades más alejadas de la capital. “Agradecemos la ayuda que llega de los compañeros del Estado de México, que se han solidarizado con los campesinos humildes, su ayuda es muy importante”, mencionó Daniel Oviedo, dirigente antorchista.

Los ciudadanos de Chimalhuacán, al conocer los daños que han sufrido los hidalguenses, no dudaron en aportar víveres. “Sabemos que muchos compañeros perdieron su patrimonio, que se encuentran incomunicados y lo menos que podemos hacer es ayudar con víveres, esperemos que pronto se recuperen de este desastre”, comentó Telésforo García, líder antorchista.