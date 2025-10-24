Habilitan vía provisional en carretera Ixtapan-Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal, Méx.- A un mes del deslave en la carretera Ixtapan de la Sal-Coatepec Harinas, autoridades municipales informaron que fue habilitada una vialidad alterna únicamente para vehículos ligeros con el objetivo de mantener la conexión entre las comunidades de la zona.

Y es que, en septiembre pasado, la vialidad que conecta a Ixtapan de la Sal con la comunidad de San Alejo registró un deslave debido a las fuertes lluvias de la última semana, lo que obligó a cerrarla por seguridad de los conductores y para realizar las labores de retiro de escombros, así como rocas de gran tamaño que cayeron y bloquearon totalmente la carretera.

Las autoridades municipales informaron que esta vía provisional, de uso exclusivo para vehículos ligero, estará abierta de 5:00 de la mañana a 22:00 horas, de lunes a domingo, sin embargo, se recomienda circular con precaución y atender las indicaciones del personal de Seguridad Pública quienes están asignados para vigilar la zona y resguardar el paso de los conductores.

Para habilitar dicha vialidad, durante varios días realizaron trabajo de terracería que contó con el apoyo del gobierno municipal de Coatepec Harinas y de Pilcaya, Guerrero, quienes aportaron una retroexcavadora y un camión de volteo, así como con un rotomartillo, respectivamente.

En cuanto al gobierno estatal, informaron que la Junta Local de Caminos (JLC) apoyó con una motoconformadora y viajes de fresado, mientras la pavimentación con concreto hidráulico se realizó únicamente en el tramo necesario para garantizar un paso seguro, y los trabajos complementarios fueron ejecutados con recursos propios del municipio de Ixtapan de la Sal.

Informaron que la apertura de esta vía provisional atiende a la población de la zona y ayudará en el traslado de trabajadores, estudiantes, así como la entrada y salida de productos básicos.