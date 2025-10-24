Acción Nacional apostará por una ruta independiente en el 2027: Azar

Toluca, Méx.- Luego de un proceso de diagnóstico y reflexión interna, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar Azar Figueroa, afirmó que apostarán por una ruta independiente en el 2027.

En entrevista, señaló que la ciudadanía ya no quiere ver al PAN aliado con el PRI y el PRD, y que el blanquiazul apostará por una ruta independiente rumbo a las elecciones de 2027.

“En nuestras mediciones encontramos que mucha gente dejó de votar por el PAN por habernos aliado con el PRI y el PRD. Hoy la ciudadanía nos exige que el partido apueste por sí mismo”, declaró el dirigente estatal.

Azar Figueroa explicó que el proceso de autocrítica dentro del PAN permitió detectar errores y definir un nuevo rumbo basado en los valores de “Patria, Familia y Libertad”. Señaló que el partido busca recuperar su identidad y confianza social, después de que muchos militantes y simpatizantes se sintieran desilusionados por los pactos políticos del pasado.

El líder panista enfatizó que Acción Nacional no reniega del diálogo con otras fuerzas políticas, pero dejó claro que ya no habrá alianzas electorales que diluyan la esencia del panismo ni sometan sus decisiones a intereses externos.

“Aprendimos de nuestros errores, rectificamos y hoy estamos listos para afrontar la responsabilidad que tenemos frente a los ciudadanos”, expresó.

Como parte de este proceso de renovación, el PAN mexiquense lanzó una aplicación para facilitar la afiliación en línea y abrir las candidaturas a ciudadanos sin militancia previa, en un intento por romper con los viejos esquemas de cúpula y padroneros que, dijo, “ya no tienen cabida en el partido”.

Anuar Azar concluyó que el objetivo del PAN es reconstruir la confianza social desde la base ciudadana, dejando atrás los acuerdos pragmáticos que alejaron al partido de sus principios y de la gente.

“El PAN se moderniza, se abre y vuelve a sus orígenes. Hoy la gente quiere un partido con identidad, no un híbrido de intereses”, apuntó.