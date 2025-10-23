Suman 79 muertos y 19 desaparecidos por las lluvias e inundaciones en el centro del país

Foto: Jaime Arriaga

Ciudad de México.- Las intensas lluvias registradas en las últimas dos semanas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han dejado un saldo de 79 personas fallecidas y 19 no localizadas, informó el gobierno federal en su más reciente actualización al 22 de octubre.

De acuerdo con los reportes oficiales, Veracruz es la entidad más afectada, con 35 personas fallecidas y siete desaparecidas; en Hidalgo se contabilizan 22 muertes y nueve personas no localizadas, mientras que Puebla suma 21 fallecidos y tres desaparecidos. En Querétaro, se reporta una defunción.

Las lluvias provocaron inundaciones, deslaves y cortes carreteros que mantuvieron incomunicadas a decenas de comunidades. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el fenómeno afectó a 111 municipios, varios de ellos con daños severos en infraestructura y viviendas.

La ciudad de Poza Rica, Veracruz, fue una de las más devastadas tras el desbordamiento del río Cazones el pasado 10 de octubre, que dejó a casi toda la localidad bajo el agua.

Desde el inicio de la emergencia, el gobierno federal desplegó a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar labores de búsqueda, rescate y restablecimiento de caminos.

Las brigadas han recorrido zonas rurales y cauces de ríos para remover escombros, rescatar personas y liberar vías de acceso. A través del Plan DN-III-E, el Ejército instaló plantas potabilizadoras móviles y puentes aéreos para distribuir víveres en comunidades incomunicadas de la Sierra Madre Oriental, entre Puebla y Veracruz.

Por su parte, la Secretaría de Marina, mediante el Plan Marina, mantiene activo un operativo nacional de apoyo humanitario con 49 centros de acopio distribuidos en mandos navales. Hasta ahora se han recolectado 254 mil litros de agua embotellada, 21 toneladas de víveres a granel, 10.8 toneladas de alimento para mascotas, 37 mil piezas de artículos de higiene y 3 mil 600 productos de limpieza, informó la dependencia.

En las zonas más afectadas, la Semar ha distribuido 10 mil 135 despensas y 76 mil 860 litros de agua en municipios veracruzanos como Poza Rica, Álamo, Ilamatlán, Zacualpan, Zontecomatlán, Texcatepec, Ixhuatlán y El Higo. En Puebla, se entregaron 2 mil 500 despensas y 20 mil litros de agua en Huauchinango, y en Hidalgo, mil despensas y 8 mil litros en los municipios de Metztitlán, Huehuetla y Tenango.

Asimismo, la Marina informó que el buque logístico ARM “Isla Tiburón” se dirige al puerto de Pichilingue, Baja California Sur, para cargar 200 toneladas de víveres que serán trasladadas a las regiones más afectadas por las lluvias.

El personal naval continúa participando en la carga, transporte y entrega de ayuda, además de supervisar los centros de acopio donde los donativos son clasificados según las necesidades urgentes reportadas por las brigadas en campo.

Finalmente, la Semar reiteró su compromiso con la población civil y reconoció la solidaridad ciudadana mostrada a través de la entrega de víveres y artículos de primera necesidad. Las autoridades exhortaron a la población a continuar apoyando en los centros de acopio oficiales, cuya ubicación puede consultarse en el portal institucional.