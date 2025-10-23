Gobierno mexiquense impulsa el “Trenzatón 2025” para apoyar a niñas y niños con cáncer

Toluca, Méx.- Con un llamado a la empatía y a la solidaridad del pueblo mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el arranque del “Trenzatón 2025”, una iniciativa impulsada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para recolectar donaciones de cabello destinadas a la elaboración de pelucas que serán entregadas a pacientes con cáncer.

Acompañada por la directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, la mandataria estatal subrayó que el Trenzatón representa “esperanza, alegría y el reflejo de la solidaridad que caracteriza al pueblo mexiquense”, y agradeció a quienes ya se han sumado a esta causa altruista.

“Cada trenza que donen es portadora de un mensaje de fortaleza para niñas y niños que enfrentan el cáncer”, expresó Delfina Gómez, al tiempo que destacó que la lucha contra esta enfermedad “no es solo de quien la padece, sino de su familia y de toda la sociedad”.

Durante el evento, realizado en la explanada del Teatro Morelos, la gobernadora hizo un llamado a redoblar esfuerzos y propuso establecer un reto para duplicar el número de donaciones en 2026, invitando incluso al personal del DIFEM a dejarse crecer el cabello como ejemplo de compromiso y empatía.

Asimismo, reconoció el papel de asociaciones civiles, fundaciones y organismos que colaboran con el gobierno estatal en la atención de personas con cáncer. Entre ellos, mencionó al Club Deportivo Toluca, que además de apoyar esta campaña, participa en la iniciativa “La mejor jugada es adoptar”, de rescate animal.

La gobernadora anunció también acciones complementarias para fortalecer la atención oncológica en la entidad. Explicó que el gobierno estatal habilitó unidades móviles de transporte gratuito para pacientes de municipios alejados como Villa Guerrero, Sultepec y Atenco, quienes enfrentan dificultades económicas para trasladarse a recibir tratamiento. “Estamos hablando de vidas, de seres humanos, y ahí no debe haber ningún obstáculo para poder atender a quien lo necesita”, enfatizó.

La mandataria estatal adelantó que su administración trabaja con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para fortalecer la atención a pacientes oncológicos, con la meta de crear un servicio estatal especializado en cáncer y garantizar el abasto de medicamentos.

Por su parte, Karina Labastida Sotelo, titular del DIFEM, destacó que el Trenzatón se desarrolla en coordinación con asociaciones como AMANC, México Sonríe y Amoxkalli, así como con el Poder Judicial, el Congreso del Estado de México, el Club Toluca, el Ayuntamiento de Toluca y diversos Sistemas Municipales DIF.

“Cuando las alianzas son genuinas, se multiplican los resultados. Gobernadora Delfina Gómez, gracias por recordarnos que El Poder de Servir es estar donde la gente nos necesita, con respeto, con cariño y con resultados”, afirmó.

Las personas interesadas en donar su cabello pueden acudir los días 23 y 24 de octubre a la explanada del Teatro Morelos, de 10:00 a 17:00 horas, o a los módulos itinerantes instalados en distintos municipios, cuyos horarios y ubicaciones se publican en las redes oficiales del DIFEM. El objetivo es lograr 500 pelucas.

Los requisitos para donar son: Longitud mínima de 10 centímetros (niños) o 20 centímetros (adultos). Cabello natural o teñido en tono uniforme. No se aceptará cabello en mal estado o en capas.

De igual manera, se lleva a cabo el Bazar “Mi Proyecto de Vida”, con 60 módulos donde artesanas, artesanos y productores locales ofrecen artículos diversos. Lo recaudado se destinará a la adquisición de insumos y medicamentos para pacientes oncológicos del Hospital para el Niño.

Al acto asistieron Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, integrante del Órgano de Administración Judicial; Alvis Gorostieta Uribe, titular del Voluntariado del Poder Judicial; Alix Mayen Maya, titular del Voluntariado del DIFEM, así como representantes de asociaciones civiles, donantes y beneficiarias.

Con el Trenzatón 2025, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con las causas sociales y con las familias que enfrentan el cáncer, impulsando la unión de esfuerzos entre instituciones, ciudadanía y sociedad civil bajo un mismo mensaje: solidaridad, esperanza y amor hacia los demás.