García Harfuch destaca reducción de homicidios con estrategia de seguridad

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal “va funcionando” y que los resultados obtenidos hasta el momento son “muy medibles”.

Previo a su comparecencia ante el Senado de la República, tras el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que cada día se registran 27 homicidios menos en el país, lo que representa una reducción del 32 por ciento en comparación con años anteriores.

“Nosotros presentamos los avances de la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad; no estamos diciendo que ya no haya delitos o que no sucedan hechos lamentables, pero la ciudadanía tiene que saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32 por ciento menos homicidios, y una cantidad sin precedentes de droga, armas y laboratorios asegurados”, señaló.

García Harfuch subrayó que más de mil 500 laboratorios clandestinos han sido destruidos por las fuerzas armadas, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Asimismo, destacó la colaboración entre el Ejército, la Marina y las policías locales, lo que ha permitido realizar miles de detenciones y operaciones conjuntas en diversas entidades del país.

El secretario enfatizó que su dependencia avanza cada año en el proceso de pacificación nacional, y que el primer año del gobierno de Sheinbaum muestra un saldo favorable respecto a los objetivos planteados al inicio de la administración.