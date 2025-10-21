Tepetlixpa destacó en el Desfile de Alebrijes Monumentales de la CDMX

Tepetlixpa, Méx.- “Con gran orgullo y entusiasmo, un grupo de habitantes y artistas representaron a nuestro querido municipio de Tepetlixpa en uno de los eventos más coloridos y emblemáticos del país”, expresó el edil Abelardo Rodríguez García.

Señaló que, a través de la quinta regiduría de Arte y Cultura, así como al personal de la Casa de Cultura se pudo hacer posible esta participación que enaltece las raíces, talento y tradición artesanal.

“Reconocemos también con admiración a los talentosos autores y artesanos del alebrije, Jesús Elizondo Leocadio y Ana Laura Cano Martínez, cuyo talento y dedicación dieron vida a esta magnífica obra que llevó el nombre de Tepetlixpa con orgullo y creatividad”, abundó.

Abelardo Rodríguez dijo que esta fue la primera participación en este evento nacional y se tuvo mucho éxito y refrendó su compromiso para impulsar el arte y se siga iluminando el camino de la cultura y demostrando que en Tepetlixpa hay mucho talento y la imaginación de los artistas no tienen límites.