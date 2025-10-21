Soapap tiene una deuda de 2 mil millones de pesos con Banobras

Puebla, Méx.- El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) tiene una deuda de dos mil millones de pesos con el Banco de México (Banobras) y el gobierno del estado.

Este lunes, el director Gustavo Gaytan compareció ante diputados del Congreso del Estado, a quienes les informó que estiman que podrían saldar dicho monto dentro de 13 años.

Explicó que el adeudo inició hace casi tres décadas, cuando solicitaron recursos para ampliar la infraestructura en la zona de cobertura.