Refuerzan cooperación entre UAEMéx y universidades Meikai y Asahi en Japón

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado recibió a estudiantes de las universidades de Meikai y Asahi, quienes llegaron a la Facultad de Odontología con el objetivo es afianzar la cooperación académica y la experiencia profesional.

La rectora auriverde indicó que la alianza de más de cuatro décadas entre la UAEMéx, Meikai y Asahi ha permitido el aprendizaje mutuo, intercambio de conocimiento y experiencias para formar estudiantes y docentes de manera integral.

Para esta ocasión, la UAEMéx recibió a 10 estudiantes japoneses, cinco mujeres y cinco hombres, que aportarán y aprenderán con la comunidad auriverde sobre los procesos y actividad odontológica con visión humanista.

Zarza Delgado subrayó que el proceso de transformación que vive la Máxima Casa de Estudios mexiquense resignifica la vida universitaria; por lo que exhortó a la comunidad auriverde a ser embajadora de los valores institucionales y de unidad para la construcción de una universidad cercana, incluyente y progresista, que recibe con calidez, amabilidad y solidaridad a sus compañeras y compañeros estudiantes.