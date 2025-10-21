Grupo Relámpagos lleva auxilio y víveres a familias de Hidalgo

Toluca, Méx.- En cumplimiento a las instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México, a través del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, adscrito a la Oficialía Mayor, ha realizado 12 vuelos para trasladar más de una de las 216 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por la entidad mexiquense a las familias damnificadas por las inundaciones en el estado de Hidalgo.

En el periodo del 16 de octubre a las 15:00 horas de hoy, se han entregado 213 despensas con alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza y nueve kits para bebés, todo equivalente a mil 696 kilogramos.

Además, se evacuaron de distintos municipios a 24 personas, 14 de ellas con urgencias médicas, quienes fueron trasladadas al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, y posteriormente canalizadas de manera segura a hospitales de la zona, donde recibieron atención y tratamiento especializado por parte del personal médico.

Hasta el momento, se han realizado vuelos en once municipios del estado de Hidalgo: Huehuetla, Tepehuacán de Guerrero, Jacala, Ixmiquilpan, Metztitlán, Atlapexco, San Bartolo Tutotepec, Nopala de Villagrán, Tlahuiltepa, Tlanchinol y Tianguistengo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso solidario y permanente con los vecinos de Hidalgo afectados, llevando a cabo labores de rescate, traslado y asistencia humanitaria, siempre con el objetivo de proteger la vida y el bienestar de las comunidades más vulnerables.