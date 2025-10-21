Festival “Las Cuatro Casas” fomenta la cultura gratuita e incluyente en Naucalpan: Montoya

Naucalpan, Méx.- Los Arcos de Los Remedios sirvieron de fondo a la presentación de Nana Pancha, una de las bandas más emblemáticas en México, que ofreció un “palomazo” gratuito y lleno de fuerza popular como preludio del Festival Internacional Las Cuatro Casas.

Ante un teatro al aire libre abarrotado, vecinas y vecinos de distintas colonias corearon canciones como Luna, Ay, Ay Amor, y Ciudad sin Guerra en un ambiente de alegría, identidad y comunidad al pie del histórico acueducto de Los Remedios.

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, dio apertura al evento y destacó que este encuentro forma parte de la promoción cultural gratuita e incluyente que impulsa el Gobierno de Naucalpan, con el objetivo de reconstruir el tejido social y recuperar los espacios públicos a través del arte y la música.

“Este “palomazo”, es solo una muestra de lo que viviremos en el Festival Internacional Las Cuatro Casas. La cultura es de todas y todos, y hoy vuelve a los espacios que le pertenecen: las calles, las plazas y los parques de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

Por su parte, Abraham “El Muñeco” Torres, vocalista de Nana Pancha, celebró la apertura de espacios públicos para las bandas alternativas y agradeció al Gobierno de Naucalpan por acercar la música a la gente sin costo.

“Llevamos casi tres décadas tocando y pocas veces habíamos tenido la oportunidad de presentarnos en Naucalpan. Es muy importante que se generen eventos gratuitos, porque la cultura debe ser accesible y compartida”, señaló el músico.

El cantante recordó también el vínculo de la banda con el municipio, al mencionar que durante su etapa de preparatoria frecuentaban zonas como Los Remedios y el CCH Naucalpan, por lo que volver a tocar ahí “se siente como regresar a casa”.

Este concierto fue parte de la serie de presentaciones que anteceden al Festival Internacional Las Cuatro Casas, que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en el Parque Naucalli, con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales como Los Caligaris, Gondwana, Liran’ Roll, Sekta Core, Nana Pancha, Rebel Cats, Elli Noise, Pedro y el Lobo, Ace Kool, Skiner y Toster.

Con este festival, Naucalpan reafirma su compromiso con la transformación con identidad.