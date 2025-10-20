Arranca la Ruta Rosa en Ecatepec con la Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama

Ecatepec, Méx.- Con playeras y gorras color rosa, más de 3 mil mujeres y hombres participaron en la Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama en Ecatepec, evento que fue presidido por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien estuvo acompañada por la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, a fin de visibilizar y concientizar a la población sobre este mal, principal causa de muerte entre los tumores malignos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama inició la Ruta Rosa, iniciativa impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, donde el Gobierno Municipal hizo entrega de 2 mil vales para la realización de mastografías sin dolor.

Vecinos e integrantes de las Jurisdicciones Sanitarias de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, Zumpango, Texcoco, Teotihuacán, Amecameca, Jilotepec, Valle de Bravo, Tenancingo y Toluca, entre otras, realizaron una caminata de alrededor de 3 kilómetros, partiendo del palacio municipal, por las avenidas Benito Juárez y Vicente Villada, la calle Francisco Sarabia, la vía Morelos y López Mateos.

Tras esto, Azucena Cisneros reconoció la presencia de los participantes en este importante evento para visibilizar el cáncer de mama. “Tocarnos, explorarnos, y atendernos cada seis meses por lo menos cuando ya tenemos más de 40 (años) es muy importante”, mencionó.

Subrayó que, hoy que es 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, “por supuesto que en Ecatepec nos sumamos con todo en la prevención y en la detección temprana”

La presidenta municipal afirmó que el Gobierno Municipal cierra filas con la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, lo que hace de Ecatepec un municipio que quiere atender las causas; prevenir el cáncer de mama es una gran tarea. Y reconoció a todos los que participaron en este “gran evento por la vida, por el bienestar, por la salud de todas las mujeres”.

Mientras tanto, la secretaria de Salud, Macarena Montoya destacó que “hoy caminamos por la vida, por la salud y por la esperanza de miles de mujeres que diariamente enfrentan una ardua batalla”.

Subrayó que “muchas veces el miedo (y) el desconocimiento pueden ser unos enemigos silenciosos, los cuales impiden que se puedan detectar a tiempo muchas enfermedades, por ello estamos aquí, porque Ustedes, nuestra gente son lo más importante que tenemos”.

Durante el evento se realizó el Exploratón 2025, donde mujeres y hombres realizaron un ejercicio de autoexploración de mamas.

En la explanada municipal, se instaló una Jornada de Salud donde se realizaron mastografías sin dolor, y Cisneros Coss puso el ejemplo a las mujeres del municipio al realizarse el primer examen.

También se brindaron servicios odontológicos, detección de enfermedades crónico-degenerativas y medición de presión arterial, además de que se brindaron vales para realizar colposcopias en clínicas de salud; y se otorgaron servicios de fisioterapia, podología y corte de cabello, principalmente.

Hay que recordar que se instalarán módulos para la realización de mastografías en la explanada municipal, y unidades móviles recorrerán 39 colonias de Ecatepec del 19 de octubre al 18 de diciembre.