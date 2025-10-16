SÓTANO UNO

· Macabros feminicidios

· Colofón. – Los desprotegidos de Toluca

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

Macabros feminicidios. – El periodista sorbe lentamente de su café mexicano sin azúcar. No se sorprende de la fragilidad aterradora que viven las mujeres y las inservibles estrategias de la autoridad para cuidarlas. Esos discursos para erradicarles la violencia son puro “atole con el dedo”. Apenas hablaba el hacedor de historias sobre nuevas pistas en el crimen de Debanhi Escobar, hallada en una cisterna en el nuevo Nuevo León, cuando Itzel Díaz González fue igualmente localizada dentro de otra cisterna en Tepetlixpa. Al parecer fue asesinada a golpes. Y a eso súmele otro caso que la Fiscalía mexiquense indaga para hallar con vida a Kimberly Hilary Moya, de tan solo de 16 años, estudiante del CCH Naucalpan, presuntamente “levantada” por dos sujetos.

Entre junio y julio sucedieron al menos otros siete feminicidios caracterizados por la brutalidad, con el mismo patrón de violencia: los responsables fueron sus parejas o exparejas.

Entre estos crímenes están los sucedidos en Culiacán, donde Víctor “N”, asesinó a su esposa de 17 puñaladas y luego quiso aparentar que murió en un accidente carretero. En Chiapas, la regidora tzotzil Lola Patricia, fue ejecutada a balazos por su esposo, quien además era su escolta. En Tuxtla, Yuri Cristel fue brutalmente golpeada por su cónyuge y aún con vida le prendió fuego al domicilio con ella dentro.

En Zacatecas, Óscar Valerio ultimó a balazos a su pareja. Antes publicó videos misóginos advirtiendo que la mataría; en Puebla, Miguel Ángel Aguilar mató a su joven novia Gillian Zúñiga de un tiro en la cabeza dentro de un lienzo charro; en Sonora (lo comentamos aquí), un despiadado sujeto, Jesús Antonio, mató a tiros a su amasia, Margarita y después ejecutó a las hijas de ella, de 11, 9 y 7 años para cobrar un seguro por 25 mil pesos; y otro más en el nuevo Nuevo León, donde un desequilibrado individuo, Luis Enrique, asesinó a su esposa Joana. Pasó la noche con el cadáver en la misma habitación y dejó que sus hijas durmieran junto a ella para despedirse.

Mientras que, en Ciudad Juárez, fue detenida Martha Alicia Méndez, “La diabla”, quien al parecer operaba una red de tráfico de bebés. Fue descubierta tras el asesinato de Leslie Godínez, quien tenía 7 meses de embarazo cuando desapareció. La encontraron también dentro de una cisterna y la autopsia reveló que se le practicó una cesárea para extraerle al bebé que sería vendido en EU en 250 mil pesos. Sobre el caso continúan las investigaciones… con un rosario en la mano.

Colofón. – Los desprotegidos de Toluca

El amanuense se detiene en un puesto de comida callejera para comer una orden de tacos de tripita y un refresco, pero se solaza viendo las maniobras de los conductores para evitar los baches. Es una zona repleta de ellos, de “calles cacarizas” y “olvidadas” por la “arrogancia” de un alcalde más preocupado por la inversión millonaria de su “feria”, que por incluir en su agenda de segunda etapa, “los estudios topográficos” para salvar una zona a la que ni por casualidad se asoman sus estudios “de alta generación”, como son la avenida Alfredo del Mazo, entrando por Rincón de San Lorenzo, las calles Albert Einstein y la esquina de Industria automotriz, en las vías del tren, la prolongación de Comonfort hasta la Lombardo Toledano y toda esa avenida desde la Oneida hasta Santa María Totoltepec, Industria Minera, Geovillas Independencia, la Floresta… Pero, para que desgastarse. El desinterés contrasta con las ambiciones políticas y los sueños guajiros. Aquí Toluca brilla, sí, pero por la ausencia de su fantasmal del gobierno municipal… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano