Muere adulto mayor atropellado en Paseos de San Martín

Toluca, Méx.- Un hombre de 67 años perdió la vida la noche del martes luego de ser atropellado en la calle Prolongación Independencia, esquina con La Venta, en la colonia Paseos de San Martín.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada de auxilio alertó a los servicios de emergencia sobre una persona tirada en la vía pública. Al arribar al lugar, elementos de la policía municipal encontraron a un hombre inconsciente que vestía suéter negro, pantalón de mezclilla oscuro y tenis blancos.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) confirmaron que el afectado, identificado como Miguel, ya no contaba con signos vitales.

Testigos indicaron que el adulto mayor fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del sitio, por lo que hasta el momento no se cuenta con información sobre sus características.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se continuará con las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el responsable.