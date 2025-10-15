Logran rehabilitación de alumbrado público en la colonia La Antorcha

Toluca, Méx.- Gracias a las gestiones realizadas por los colonos y el Movimiento Antorchista (MAN) del Valle de Toluca, se llevó a cabo una jornada integral de mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público en la colonia La Antorcha, ubicada en la delegación de San Martín Toltepec.

De acuerdo con el líder antorchista de la zona, David Castañeda Rangel, los trabajos fueron resultado de una gestión persistente ante las autoridades municipales, derivada de la necesidad urgente de mejorar la seguridad y las condiciones de vida de los vecinos.

“Después de varias solicitudes formales y reuniones con funcionarios del Ayuntamiento, finalmente se atendió nuestra petición, se realizó el mantenimiento y sustitución de luminarias en distintos puntos de la colonia, lo cual representa un avance importante para la seguridad de los habitantes de La Antorcha”, señaló Castañeda.

En esta jornada se rehabilitaron y sustituyeron alrededor de 20 lámparas, principalmente en la entrada principal y calles interiores de la comunidad, donde por meses se habían reportado fallas y luminarias apagadas.

Los vecinos destacaron que la falta de alumbrado provocaba inseguridad durante las noches, dificultaba el tránsito de peatones y exponía a los habitantes a posibles incidentes delictivos, con las reparaciones manifestaron sentirse más tranquilos y agradecieron el acompañamiento del MAN en la gestión ante el gobierno local.

Finalmente, los colonos reiteraron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la organización y continuar gestionando otras mejoras necesarias, como la pavimentación de calles, drenaje y agua potable, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la colonia.