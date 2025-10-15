Aprueba Cabildo aumento al presupuesto del programa Anual de Obra Pública de Atizapán

Atizapán, Méx.- Mediante el uso eficiente de los recursos públicos y la adecuada gestión financiera, se aprobó por mayoría un aumento al presupuesto del Programa Anual de Obras Públicas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, informó el alcalde Pedro Rodríguez Villegas.

Agregó que, durante la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, la mayoría de los regidores reconocieron el incremento en el presupuesto de obra, al considerar que este ajuste refleja el reconocimiento del Gobierno del Estado a la eficiente gestión municipal encabezada por Rodríguez Villegas.

Destacó que 50 millones de pesos de dicho presupuesto son estatales. Con este ajuste presupuestal se podrán ejecutar más obras en beneficio de la ciudadanía atizapense, además de continuar con el mantenimiento permanente de la infraestructura urbana y la repavimentación de vialidades para elevar la calidad de vida de las y los habitantes de Atizapán de Zaragoza.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, destacó, que “este incremento al presupuesto de obra es una muestra clara de que cuando se administra con responsabilidad, los resultados se reflejan en beneficios directos para la ciudadanía. En Atizapán trabajamos con transparencia, planeación y visión de futuro, porque nuestra prioridad es que sigamos creciendo y tengamos un municipio más fuerte y moderno.”

Durante la Sesión también se aprobó la asignación de las becas restantes correspondientes al Programa Municipal de Apoyos 2025, con el objetivo de continuar respaldando a las y los estudiantes atizapenses.

Finalmente, los miembros del Cabildo, mostraron su solidaridad con la ciudadanía de los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz por las fuertes lluvias del fin de semana pasado, recordando que en diferentes partes del municipio existen centros de acopio para apoyar a la población afectada.