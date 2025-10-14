México participa en Reunión de Líderes Mundiales sobre las Mujeres en China

Beijing, China.- Como país sede de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer y país con una Política Exterior Feminista, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el combate a la desigualdad, la justicia y el desarrollo de nuestra nación y, en particular, con los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

El 13 y 14 de octubre de 2025, el Gobierno de México, representado por la Secretaría de las Mujeres, que encabeza Citlalli Hernández, participó en la Reunión de Líderes Mundiales sobre las Mujeres que tuvo como lema “Un futuro compartido: procesos nuevos y acelerados para el desarrollo integral de la Mujer” celebrada en Beijing, China, en conmemoración del 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

La reunión fue inaugurada por el presidente de China, Xi Jinping, y por la secretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y contó con la participación de 110 representantes gubernamentales, altas personalidades y organismos internacionales.

Durante su intervención, la secretaria Citlalli Hernández destacó que “el Gobierno de México está profundamente comprometido con el combate a la desigualdad, con la justicia y el desarrollo de nuestra nación y, en particular, con los derechos de las mujeres y la igualdad de género.” Por ello reconoció el trabajo realizado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica.

Destacó además la adopción del Compromiso de Tlatelolco, en la reciente XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe en México, el cual establece una década de acción para la construcción de un sistema de cuidados; así como los programas nacionales para garantizar los derechos de las mujeres, entre ellos la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, los Centros LIBRE (lugares de encuentro para la Libertad, Igualdad y Redes comunitarias de las Mujeres) y la creación de la Red Mujeres Tejedoras de la Patria.

En el marco del aniversario de Beijing, México reafirmó su compromiso de reducir sostenidamente la pobreza multidimensional de las mujeres, consolidar sus derechos sociales universalmente; así como implementar una estrategia integral para la construcción de paz y seguridad que esté centrada en la igualdad de género.

Como parte de sus actividades en China, la secretaria Citlalli Hernández se reunió con la presidenta de la Federación de Mujeres de la Ciudad Shen Zhen. También visitó el Programa de protección de los Derechos de las Mujeres en el distrito de Shunyi, y sostuvo un encuentro con mujeres mexicanas en China.

Asimismo, se reunió con Lin Yi, vicepresidenta de Federación Nacional de Mujeres de China; Tatjana Macura, ministra de Igualdad de Género, Prevención de la Violencia contra la Mujer y Empoderamiento Económico y Político de las Mujeres de Serbia; Gloria de la Fuente González, subsecretaria de Relaciones Exteriores de la República de Chile; Gertrude Mongella, secretaria General de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing; y Smriti Arya, representante de las Naciones Unidas para la Mujer en China.

Por parte de México también participaron el embajador de México en China, Jesús Seade; la directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jennifer Feller y la embajadora Francisca Méndez, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra.

Como país sede de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, el gobierno de México reitera su compromiso con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la promoción de una agenda internacional progresista por los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas, en toda su diversidad.