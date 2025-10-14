DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Cuando AMLO y la 4T desaparecieron el Fonden

Bien dice el refrán que “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”.

Así que habrá que constatar si, como lo ha prometido la presidenta Claudia Sheinbaum, los damnificados por las lluvias, incluidos ciudadanos de Huauchinango, Pantepec, Xicotepec, etc- reciben el apoyo ofrecido por el gobierno federal, para que se recuperen de las pérdidas de amigos, familiares, empresas y patrimonio: https://desdepuebla.com/2025/10/12/no-estan-solos-atencion-permanente-y-cercana-claudia-sheinbaum-a-damnificados-en-huauchinango/

Con 64 muertos, 100 mil viviendas dañadas en cinco estados (La Jornada, 14 de octubre), centenas de miles de damnificados en varios estados y decenas de desaparecidos, el huracán Raymond está –incluso en este momento – provocando secuelas devastadoras, que, hasta el momento, no se cuantifican: https://desdepuebla.com/2025/10/12/acude-sheinbaum-a-zonas-afectadas-por-lluvias-inicio-recorrido-en-puebla/

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se cuenta con 19 mil mdp en apoyo a los afectados por las inundaciones, aunque apenas se realiza el censo correspondiente y faltarán meses, para ver si ese dinero alcanza, si no se pierde en alguna oficina federal y/o si los alcaldes y sus cómplices no aprovechan la coyuntura, para quedarse con una buena tajada.

Como sucedió hace poco, en 2021, cuando el fenómeno meteorológico Grace devastó varios estados y municipios, como el propio Huauchinango y los damnificados denunciaron ante el propio Andrés Manuel López Obrador que su secretaría FEDERAL de Bienestar no repartió el respaldo ofrecido: https://desdepuebla.com/2021/10/03/fotonota-en-huauchinango-damnificados-por-el-huracan-grace-denuncian-falta-de-apoyo-de-la-secretaria-federal-de-bienestar-ante-amlo/

LA MACABRA SONRISA EN TABASCO

Ante la desgracia que el fenómeno Raymond generó en varias entidades, principalmente Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, etc, quizás sonríe un hombre todavía muy poderoso, intocable e influyente, tal vez hasta disfruta el momento, no solamente porque su estado, Tabasco, no resultó afectado, sino por el hecho de que él y sus diputados federales se encargaron de desaparecer el Fondo de Desastres Nacionales (Fonden), que, en una coyuntura como la actual, sería de enorme ayuda: https://desdepuebla.com/2023/10/26/contraataca-amlo-tras-criticas-por-desaparicion-del-fonden/.

¿Cómo olvidar la embestida con que Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en la Cámara federal de diputados, encabezada por el poblano Ignacio Mier Velazco, ACABARON con el Fonden?: https://desdepuebla.com/2021/09/08/los-estamos-atendiendo-mejor-que-nunca-amlo-defendio-la-desaparicion-del-fonden/.

Exterminado en 2021, con el voto de la 4T, el entonces coordinador de los diputados federales morenistas gracias a la imposición presidencial, Ignacio Mier Velazco, se encargó de desaparecer DEFINITIVAMENTE el Fonden en septiembre de ese año, cuando afirmó que en el presupuesto de egresos del 2022 NO aceptaría retomarlo: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mier-pef-2022-no-revivira-el-fonden/.

Desde la muerte del Fonden o, quizás, antes, las emergencias climáticas se volvieron cíclicas, frecuentes en el país, como lo constata la gente afectada en Guerrero por el huracán Otis o la de Veracruz y Puebla, cuando Grace les devastó y los damnificados SIEMPRE se han quejado de que el apoyo no les llega, es insuficiente o se los dan a quienes NO sufrieron daños: https://desdepuebla.com/2021/10/04/amlo-comenzara-a-hacer-mitines-tras-portazo-de-damnificados-en-puebla/.

SANTIAGO CREEL, VICENTE FOX, CARMEN SEGURA Y LA CORRUPCIÓN PRIANISTA EN EL FONDEN

Mientras México sufre inundaciones, temblores y demás fenómenos naturales cada año y miles de ciudadanos que perdieron sus casas, negocios, patrimonio, hasta amigos y familiares denuncian el descobijo de los diversos gobiernos y/o corrupción e ineficiencia en la distribución de apoyos, lo cierto es que, tal vez, los diputados federales y senadores de la 4T y demás partidos no echen de menos el Fonden, pero muchos afectados sí: https://desdepuebla.com/2021/08/25/ahhh-como-se-extrana-al-fonden/

Desde luego que el Fonden NO era perfecto y que gobiernos priístas y panistas hicieron cochinadas con él, lo corrompieron, como se denunció en 2005 a Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación federal de Vicente Fox: https://www.sdpnoticias.com/opinion/creel-y-los-800-millones-de-pesos-del-fonden/.

Sin embargo, servía, eran recursos con que YA SE CONTABA para enfrentar contingencias ambientales y que, al menos en algunos casos, SÍ llegaban a los destinatarios. Pero AMLO los desapareció y, ahora, ni siquiera eso hay… aunque tengamos la sonrisa macabra en Tabasco: https://desdepuebla.com/2023/10/27/hay-fondos-ilimitados-para-apoyar-a-victimas-de-otis-amlo/.