La Contraloría fortalece confianza en la construcción del Plan de Desarrollo del Poder Judicial

Toluca, Méx.- Con el propósito de garantizar el acceso a la justicia, fortalecer la confianza ciudadana e impulsar la modernización institucional, la Secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, asistió en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la inauguración del Foro Estatal para la Elaboración del Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México 2025–2027.

Durante su intervención, Salazar Gil destacó que este foro constituye un ejercicio inédito de apertura, pluralidad y colaboración interinstitucional que reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con una justicia cercana, participativa y al servicio del pueblo mexiquense.

La Secretaria subrayó que el Gobierno del Estado celebra y respalda esta iniciativa de planeación colaborativa, convencido de que “El Poder de Servir” se traduce en confianza, esperanza y resultados para las y los mexiquenses.

Las conclusiones derivadas de estos encuentros integrarán la Declaratoria Final del Foro Estatal, documento que servirá de base para la construcción del Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México 2025–2027, cuyo propósito es consolidar un Poder Judicial más humano, transparente, eficiente y cercano a la ciudadanía.