Es Toluca ejemplo nacional de colaboración entre gobierno e industria: Cervantes

Toluca, Méx.- Toluca se consolida como una ciudad modelo en la integración entre industria, vivienda y bienestar laboral, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, durante una visita a la capital mexiquense, donde destacó el impulso del municipio al desarrollo económico y su apertura al diálogo con el sector productivo.

“El Estado de México siempre ha sido motor industrial del país, pero Toluca está marcando una diferencia al fomentar una relación constructiva entre autoridades y empresarios”, subrayó Cervantes, al reconocer el trabajo del presidente municipal por generar un consejo proactivo y colaborativo que escucha a todos los sectores.

El dirigente del CCE destacó la importancia de avanzar hacia un modelo integral que combine el crecimiento industrial con vivienda digna y mejores condiciones laborales: “Todo lo que hacemos tiene en el centro a los trabajadores. Los incrementos al salario mínimo y la generación de nuevos empleos reflejan los avances que hoy se están logrando en esta región”.

Cervantes recordó que Toluca fue clave en los orígenes de la industrialización en México, y señaló que hoy vuelve a posicionarse como punta de lanza para el desarrollo económico nacional, gracias a la visión de autoridades que facilitan la inversión en lugar de obstaculizarla.

“Queremos que otros alcaldes sigan este ejemplo. Cuando los gobiernos municipales colaboran con el empresariado, ganan los trabajadores, crece el comercio y mejora la calidad de vida”, concluyó.