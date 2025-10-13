Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum entregan apoyo a damnificados en Huauchinango

*Cobija y atiende la presidenta Sheinbaum a damnificados en Huauchinango: No vamos a dejar desamparado a nadie.

**Acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la presidenta de México escuchó a las familias afectadas y aseguró que nadie quedará desamparado ante la tragedia.

***Informó que a partir de este lunes 13 de octubre la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, iniciará con un censo para conocer los daños en viviendas.

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.– “Estamos con ustedes y sepan que no vamos a dejar a nadie desamparado”, aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a los municipios afectados por las intensas lluvias que se registraron en la Sierra Norte. La titular del ejecutivo federal estuvo acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, como parte de la atención inmediata ante la emergencia y de constatar de manera directa la magnitud de los daños, identificar zonas de difícil acceso y dar continuidad a la coordinación de los esfuerzos de auxilio y recuperación en beneficio de las familias damnificadas.

En un acto solidario y de cercanía con la población, la presidenta de México acudió al albergue temporal instalado en el Recinto Ferial de Huauchinango, donde informó que a partir de este lunes la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal iniciará con un censo en los municipios y localidades afectadas, con el objetivo de ejecutar limpieza en la zona y posteriormente entregar apoyos de acuerdo a lo que cada familia perdió durante el siniestro. “Todos van a tener apoyos para poder restablecer sus viviendas”, aseguró.

Junto con el mandatario estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum, recorrió la colonia Nuevo Monterrey, hasta ahora la comunidad que registra más daños, ahí escuchó de manera directa los testimonios de personas damnificadas, a quienes expresó su solidaridad y reiteró que el Gobierno de México está presente y actúa con prontitud. Reiteró que el censo incluye viviendas, incluso si son rentadas, comercios, escuelas, hospitales, clínicas, caminos y carreteras.

El gobernador Alejandro Armenta recalcó el llamado a las y los afectados para que acudan a resguardarse en los albergues habilitados por el Sistema Estatal DIF, donde son atendidos con despensas, revisiones médicas; donde también encuentran un refugio donde pasar la noche y reciben alimentos calientes para sus familias. Reiteró que las acciones de apoyo se implementan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina, con elementos de la Guardia Nacional, así como con personal de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

Durante la visita las y los poblanos de las comunidades afectadas recibieron equipos de herramientas, como parte de la solicitud que hicieron al gobierno federal y estatal para limpiar y arreglar los daños en sus viviendas.