“Pepe” Couttolenc respalda la Estrategia CERA: “Gobiernos Verdes, listos para sumarse”

Toluca, Méx.- El dirigente estatal del PVEM en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, reconoció el liderazgo y la sensibilidad de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por impulsar la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta), una acción histórica que busca cambiar la vida de miles de animalitos comunitarios. Afirmó que los Gobiernos Verdes están listos para sumarse y convertirla en un ejemplo para todo el Estado de México.

“Lo que está haciendo nuestra gobernadora es increíble; pocas veces se impulsa una acción tan ética y sensible. Este modelo demuestra que en el Estado de México se gobierna con visión y con un profundo compromiso hacia los seres sintientes, marcando un precedente nacional en su protección. Me siento muy orgulloso de ver cómo se construye una cultura de bienestar animal que refleja la sensibilidad de este gobierno”, expresó.

El líder estatal del Verde también reconoció a la secretaria de Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, por su impulso y acompañamiento a esta iniciativa pionera, realizada en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), como muestra del compromiso ambiental del Gobierno del Estado.

Couttolenc Buentello recordó que la bancada legislativa del PVEM ha sido defensora permanente del bienestar animal, al impulsar iniciativas como la creación del Certificado de Identificación de Seres Sintientes, el Registro Estatal de Personas Agresoras de Animales y la regulación de la venta de mascotas, además de promover acciones en residuos, biodiversidad e infraestructura sostenible que fortalecen su agenda ambiental.

“Cuidar el futuro también significa cuidar a quienes nos acompañan todos los días. Por eso, invito a los 125 municipios, sin importar colores, a sumarse a esta gran acción, porque el cuidado y respeto hacia nuestros compañeritos de vida es una causa que nos une a todos. Desde el Verde seguimos trabajando duro, refrendando nuestra convicción con la gente, con el medio ambiente y con nuestros seres sintientes.”

En la primera etapa de la Estrategia CERA, once municipios mexiquenses ya se han sumado, por lo que “Pepe” Couttolenc celebró estos avances y confió en que esta acción seguirá creciendo hasta alcanzar a todos los gobiernos locales del Estado de México.

Acciones como ésta nos convencen aún más de que estamos del lado correcto, con una gran gobernadora empática, comprometida y con visión de futuro. Desde el Verde tendrá todo nuestro respaldo, hasta el último día de su mandato”, concluyó.