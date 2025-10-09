México Sub-17 listo para el Mundial de Catar 2025

Ciudad de México.- La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Mexicana Sub-17, que representará al país en la próxima Copa Mundial de la especialidad a celebrarse en Catar del 5 al 27 de noviembre.

El técnico Carlos Cariño ha elegido a 22 futbolistas para encarar la etapa final de preparación, un grupo que combina juventud, talento y ambición. La base está conformada por jugadores surgidos de clubes nacionales como León, Chivas, Santos Laguna, Pachuca y Toluca, además de elementos que militan en el extranjero, como Íñigo Borgio del CD Leganés y Óscar Pineda del Chicago Fire SC.

La convocatoria incluye a figuras prometedoras como Santiago López del Toluca en la portería, Félix Contreras del Real Salt Lake en defensa, Kenneth Martínez del FC Juárez en el medio campo y los atacantes Lucca Vuoso del Santos Laguna y Aldo De Nigris de Rayados, quienes apuntan a ser referentes en el ataque.

México fue ubicado en el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, rivales que exigirán al máximo al conjunto tricolor. Consciente de la exigencia, el cuerpo técnico ha preparado una fase de concentración intensiva enfocada en reforzar la identidad táctica y la cohesión del plantel.

El Tri Sub-17 llega con la motivación de haber conquistado el Premundial de Concacaf y con la inspiración de las históricas generaciones campeonas del mundo en 2005 y 2011. “Queremos una selección que compita con carácter, orgullo y una mentalidad ganadora”, aseguró Cariño durante el anuncio oficial.

Con el sueño mundialista a la vista, la escuadra mexicana inicia su última etapa de preparación con una sola misión: defender los colores nacionales con pasión y buscar una nueva página dorada para el futbol mexicano.