Llevan ayuda humanitaria a Santo Tomás

Santo Tomás, Méx.- La Cruz Roja Mexicana, a través de su Delegación Estado de México, llevó ayuda humanitaria a 180 personas damnificadas que se encuentran en el auditorio municipal de Santo Tomás, el cual fue habilitado el sábado 4 de octubre para recibir a quienes fueron afectados por intensas lluvias que provocaron desbordamientos de ríos, deslaves, caídas de árboles, cierres de carreteras y otras afectaciones graves en la región poniente del Estado de México.

“Cruz Roja está aquí, con quienes lo necesitan, para responder oportunamente a las necesidades de la población, con elementos que les permitan superar el mal momento que enfrentan, que ha afectado su forma y calidad de vida”, indicó Jorge Alberto Forastieri Muñoz, Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México.

Refirió que dicha ayuda no proviene de ningún partido político ni de ningún nivel de gobierno, sino que es producto de donaciones de personas, empresas e instituciones con alto sentido de responsabilidad social que responden al llamado de Cruz Roja Mexicana en momentos difíciles en los que la institución da ejemplo de la solidaridad que caracteriza a todas y todos los mexicanos.

En el albergue instalado en el auditorio municipal de Santo Tomás se encuentran instaladas de manera provisional 160 personas: niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y hombres que apoyan con su esfuerzo a los afectados.

Entre ellos, Cruz Roja Mexicana distribuyó 50 paquetes de limpieza doméstica, de higiene personal, despensas alimentarias y cobijas para evitar que los damnificados pasen hambre o frío.

Reyna Hernández Loza, una de las personas afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos, reconoció a la Cruz Roja Mexicana por responder con inmediatez y eficiencia a las necesidades urgentes que dejó el meteoro, y señaló que “es en los momentos difíciles, como este, cuando se valora a esta institución que siempre está ahí para ayudar a todos los mexicanos”.

En tanto, Ismael Félix Matías Domínguez, presidente municipal de Santo Tomás, indicó que responder a las grandes contingencias es parte del gran valor de Cruz Roja Mexicana, por lo que agradeció la capacidad de respuesta y el trabajo voluntario de las mujeres y hombres que la integran, la sensibilidad y el esfuerzo que cada uno hizo para llegar hasta el auditorio municipal cuando la población se encuentra materialmente incomunicada, porque las vías principales que conectan con los centros de población importantes como Valle de Bravo fueron arrasadas por la creciente de los ríos.

Las fuertes lluvias registradas en la zona poniente de la entidad el pasado sábado provocaron desbordamientos de ríos que arrasaron aguas abajo casas, cultivos y animales de corral en las comunidades de Tacuitapan, Rincón Grande y San Pedro Ixtapantongo, por lo que fue necesario poner a salvo a estas 180 personas en el auditorio municipal.