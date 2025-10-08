Entrega alcalde de Atizapán techumbre en el CAM No 10 “Lic. Adolfo López Mateos”

Atizapán, Méx.- Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF municipal, Patricia Arévalo Rubio, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, entregó la construcción de una techumbre y obras complementarias en el Centro de Atención Múltiple, CAM No. 10 “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicado en la colonia Las Alamedas.

El alcalde reafirmó que su administración trabaja para transformar los compromisos en realidades tangibles que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante el evento, el presidente municipal, recordó una visita previa a la institución, donde la comunidad escolar le expresó la necesidad de contar con un espacio digno para las actividades de los alumnos.

“Amigas y amigos, quiero que sepan que este es un gobierno de hechos, no de palabras. Los compromisos que se hacen, se cumplen”, señaló Rodríguez Villegas ante padres de familia, personal docente y autoridades.

Destacó, “lo que estamos haciendo es regresarles a ustedes parte de lo que aportan con sus impuestos. Estamos demostrando que, cuando se manejan los recursos de manera honrada, se pueden regresar a la sociedad en muchas cosas más para beneficiar a las familias”.

La Directora del plantel, Psicóloga Merced Caballero Velázquez, agradeció profundamente el apoyo del Gobierno Municipal, reconociendo la pronta respuesta del alcalde y el valor de la nueva infraestructura, que permitirá a los alumnos realizar sus actividades cívicas, deportivas y recreativas protegidos de las inclemencias del tiempo, fomentando su desarrollo integral en un entorno seguro y adecuado.

La obra entregada, consistió en la construcción de una techumbre de 294 metros cuadrados, montada sobre una estructura de acero y una sólida cimentación de concreto armado. Además, se aplicó pintura con sistema Polycourt en la cancha para mejorar la superficie de juego; se instaló un sistema de captación de agua pluvial con capacidad de 5 mil litros, y se realizaron mejoras en el quiosco con la colocación de piso de loseta cerámica antiderrapante y mantenimiento general, todo pensado para el beneficio directo de la comunidad estudiantil y sus familias.