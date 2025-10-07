Inician trabajos de reperforación del pozo La Magdalena

Toluca, Méx.- Para garantizar el suministro seguro de agua, de forma constante y de la mayor calidad para la población, continúa en Toluca la construcción, mantenimiento y reperforación de más pozos en todo el territorio municipal, como el que tendrá La Magdalena Otzacatipan.

En una gira de supervisión, el alcalde Ricardo Moreno explicó que se reperforará este pozo para la comunidad que durante mucho tiempo ha padecido por el agua, esto como parte del Plan Hídrico 2025-2050.

El director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, explicó que de acuerdo a estudios realizados la columna que tenía este pozo estaba colapsada debido a la falta de mantenimiento por años, y eso fue lo que ocasionó que ya no pudiera seguir la succión del agua, por lo que se planea terminar el tiempo de ejecución en aproximadamente tres meses.

Los vecinos reconocieron esta acción en beneficio de la ciudadanía y reiteraron su voluntad de hacer equipo con el Gobierno municipal para poner Guapa a Toluca.