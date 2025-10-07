Glosa de gobierno garantiza transparencia y un análisis de acciones realizadas: Vázquez

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la maestra Delfina Gómez, busca garantizar transparencia y permitir un análisis profundo de las acciones realizadas, señaló, el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXII Legislatura del Congreso mexiquense.

En entrevista, Vázquez Rodríguez reconoció que las comparecencias no abarcarán todo el contexto del documento, y subrayó que se trata de un ejercicio necesario para mantener el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Hay gobernadora para cuatro años”, apuntó.

“Tenemos que decir que hay Gobernadora para cuatro años, que está en números increíbles, que está totalmente bien con la gente, hay muchos pendientes que los conocemos”, dijo.

Respecto a la permanencia de los secretarios del gabinete estatal, y ante la pregunta directa sobre si los actuales titulares de las dependencias permanecerán durante todo el sexenio, el diputado fue claro; “la decisión es del Ejecutivo, la Legislatura termina en dos años y creo que hay decisiones que se deben de tomar, pero creo que el trabajo está hecho por los números que tiene la gobernadora”, dijo.

“Tendremos que seguir trabajando, hoy simplemente debido a las lluvias, hay caminos que se destrozaron el día de ayer y deben ser parte del tema, pero también tenemos claro que el gobierno del Estado está trabajando en todos estos temas que han sido extraordinarios por la cantidad de lluvia que estamos teniendo, y eso es parte de lo que tenemos que ir trabajando y modificando”, detalló.

Vázquez Rodríguez, enfatizó la importancia de mantener contacto directo con los secretarios, señalando que el diálogo permanente será clave para evaluar el desempeño de cada dependencia.

“Realmente es tener contacto con los secretarios y estar en diálogo permanente”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de realizar mesas de trabajo posteriores al 12 de octubre, fecha límite para las comparecencias.

Sobre el formato de las comparecencias, Vázquez Rodríguez explicó que se mantendrá el protocolo establecido en el Reglamento 15, con tiempos definidos para preguntas, intervenciones y réplicas. Aclaró que las preguntas serán libres, aunque sujetas a orden y estructura para garantizar la eficacia del ejercicio.

Finalmente, el líder camaral reiteró el respaldo de Morena a la gobernadora Delfina Gómez, destacando su buena aceptación entre la ciudadanía y los avances logrados.