Anuncian inversiones por 2,600 mdp en EdoMéx; generarán más de 3 mil empleos

Toluca, Méx.- La administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció diversos proyectos de empresas de los sectores alimenticio y comercio por alrededor de 2 mil 600 millones de pesos, con los que se generarán más de 3 mil empleos.

Dentro de estos anuncios, Grupo JUMEX, líder en el mercado global de bebidas, inauguró en el municipio de Ecatepec el Centro Maestro de Distribución II, caracterizado por ser un almacén inteligente que incrementará en 80 por ciento su capacidad de almacenamiento, el cual tuvo una inversión de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos y generará 200 empleos.

WALDOS Dolar Mart dio a conocer que expandirá su presencia en el Estado de México con nuevas sucursales en diversas regiones de la entidad, para lo que invertirá 310 millones de pesos y generará más de 2 mil empleos.

Finalmente, la empresa Nutri Well, dedicada a elaborar alimentos de alto valor nutricional, comprometida con la salud, inauguró una nueva línea de producción en su planta de Toluca.

Durante estos anuncios, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, señaló que el Estado de México se posiciona en primer lugar a nivel nacional en ambos sectores, ya que existen 38 mil 928 unidades económicas dedicadas al servicio de preparación de alimentos y bebidas que representan el 14 por ciento de las 266 mil 156 unidades del país, empleando a más de 172 mil mexiquenses, el 12 por ciento del total nacional.

En cuanto al sector comercio, la entidad mexiquense concentra un total de 5 mil 313 tiendas de autoservicio y departamentales que equivalen al 9.6 por ciento del total registradas en el país.

Finalmente, resaltó que proyectos como estos se consolidan por la buena sinergia entre el sector público y privado, por ello, este Gobierno mantendrá el compromiso de incrementar condiciones para la llegada de nuevas empresas y también para su crecimiento en la entidad.