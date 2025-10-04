El Toluca gana y Paulinho brilla ante el León

León, Méx.- El campeón sigue encendido y apenas unos días después de conquistar la Campeones Cup ante el LA Galaxy, el Toluca volvió a demostrar por qué es el equipo más en forma del futbol mexicano al derrotar 4-2 al León en el Nou Camp, en un partido lleno de goles y emociones. Paulinho anotó un doblete y llegó a 9 goles.

Con Helinho de regreso tras superar una lesión, los Diablos salieron a devorar desde el silbatazo inicial. Al minuto 5, Jesús Ángulo culminó una gran jugada colectiva para poner el 1-0, cuando muchos aún no terminaban su primer sorbo de cerveza. Pero la Fiera rugió con orgullo y al 37’, James Rodríguez empató desde el manchón penal luego de una falta sobre Nico Castro.

Antes del descanso, Paulinho tuvo una clara frente al arco, pero su disparo se fue por un costado. El portugués no perdona dos veces y apenas iniciando el complemento, al 47’, conectó con Alexis Vega para devolverle la ventaja al Toluca. Once minutos después, una combinación entre Castro, Gallardo y Vega terminó en el 3-1 que encendió el marcador.

El León reaccionó con un gol de Alfonso Alvarado al 69’, pero la respuesta del Diablo fue inmediata, pues al 76’, Paulinho firmó su doblete y alcanzó los nueve goles en el torneo, afianzándose como líder de goleo y encaminado a su tercer título consecutivo.

El Toluca suma 28 puntos y se mantiene en la cima del Apertura 2025, con la ofensiva más letal del campeonato: 35 goles en 12 fechas. Su siguiente cita será el sábado 19 de octubre ante Querétaro, en un Infierno que arde con orgullo escarlata.

Paulinho sigue encendido, Vega brilla y el campeón manda, por lo que se perfila como el gran favorito para conquistar el campeonato y doblete.