Recomiendan a vehículos ligeros evitar la autopista Lerma–Tenango

Toluca, Méx.- Derivado de la inundación que desde hace unas semanas se registra en la autopista Lerma–Tenango del Valle a causa de las intensas lluvias de las últimas semanas, la concesionaria exhortó a los automovilistas que conduzcan vehículos ligeros a evitar circular por la zona y optar por vías alternas, con el fin de garantizar su seguridad.

A través de un comunicado, la administración de la vialidad ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y aseguró que se encuentran trabajando para restablecer la circulación lo antes posible.

A la par, subrayaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de los usuarios y agilizar las labores de recuperación.

Asimismo, informaron que para quienes hayan perdido las placas de sus vehículos al transitar por el área inundada, se habilitó un módulo de recuperación en la caseta de cobro Chapultepec, donde los automovilistas pueden verificar si entre las matrículas rescatadas se encuentra la suya.

Las autoridades reiteraron su llamado a extremar precauciones y atender las indicaciones de seguridad vial mientras continúan las precipitaciones en el Valle de Toluca, ya que las lluvias han generado afectaciones recurrentes en diferentes tramos carreteros.