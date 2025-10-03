Organismo de agua de Tlalnepantla implementa alternativas para evitar inundaciones

Tlalnepantla, Méx.- Alberto Valdés Rodríguez, director del Organismo de Agua Potable de Tlalnepantla (OPDM), anunció la implementación de alternativas nuevas y viables que erradiquen o disminuyan en gran medida las anegaciones en las zonas urbanas más susceptibles a sufrir inundaciones.

Dijo que constantemente se realizan levantamientos de la infraestructura hídrica instalada que permiten hacer líneas de drenaje adicionales y la rehabilitación mayor de cárcamos.

Valdés Rodríguez, advirtió que los ciudadanos de Tlalnepantla no deben acostumbrarse a las inundaciones como sucedió en la pasada administración municipal y para ello, el actual Ayuntamiento crea estrategias innovadoras que ayuden a solucionar esta problemática.

Agregó que pese a la crisis económica del OPDM, el Ayuntamiento busca recursos para realizar obras con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y dijo que el gobierno mexiquense e iniciativa privada realizan obras, como la reparación de cárcamos por medio del Plan Integral de Zona Oriente impulsado por el gobierno federal.

El funcionario explicó que el gobierno de Tlalnepantla busca la alternativa de llevar el líquido del lado del Periférico que corre hacia el norte, donde hay más infraestructura hídrica para desalojarlo, aunque implica una millonaria inversión en una perforación direccional que no afecte los carriles centrales de esta importante vialidad.

“Es decir, nos estamos preparando para hacer frente este 2025, año que se perfila para ser el año con mayor volumen de agua pluvial del siglo XXI. Se tienen identificadas ocho vialidades primarias y secundarias como puntos susceptibles”, dijo.

Constantemente se realizan labores de limpieza, desazolve y mantenimiento de cárcamos en ocho de los puntos en vialidades primarias y secundarias donde pese a los constantes trabajos de limpieza, desazolve y mantenimiento de cárcamos, son recurrentes las anegaciones propiciadas por las abundantes e intensas lluvias, y la limitada capacidad de desagüe de las redes hidráulicas y afluentes donde se realizan las descargas de agua, como el Río Tlalnepantla, que al estar embovedado disminuye su capacidad de desagüe.

Los sitios se ubican en: Avenida Gustavo Baz y avenida Reyes Heroles, en la colonia Tequexquináhuac; Periférico Norte, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado; Avenida Jinetes en el fraccionamiento Las Arboledas; Prolongación Avenida Hidalgo, en la colonia Barrientos, y Periférico Norte, a la altura de la empresa Kimex.

Así como los bajo puentes de Santa Mónica, Avenida de los Jinetes en Valle Dorado, y el que conecta las avenidas de Los Maestros y Mario Colín, a la altura del centro comercial Sentura.